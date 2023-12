À la recherche d’un talonneur pour la saison prochaine, l’Aviron bayonnais était en contact depuis plusieurs semaines avec Lucas Martin, et ces derniers jours les dirigeants basques ont fait une proposition au joueur de Provence Rugby, que ce dernier a acceptée.

Il y a une dizaine de jours, nous vous révélions, dans ces colonnes, les contacts entre l’Aviron bayonnais et Lucas Martin. Les décideurs bayonnais avaient fait du joueur une priorité, pour remplacer Thomas Acquier (34 ans) en fin de contrat. Ces derniers jours, ils ont accéléré sur le dossier et, selon nos informations, le talonneur, en fin de contrat avec Provence Rugby, a fait son choix, puisqu’il a dit oui au projet bayonnais, qu’il rejoindra l’été prochain. Le Racing 92, à la recherche d’un troisième talonneur pour épauler Camille Chat et Jannick Tarrit, s’était aussi renseigné sur le joueur il y a quelques semaines, sans que les discussions n’aillent plus loin.

Pré-contrat de trois ans

Cette semaine, à distance, le talonneur de 21 ans a paraphé un pré-contrat de trois ans avec le club ciel et blanc. Pour s’attacher les services de ce grand espoir au poste, les ciel et blanc vont devoir débourser une somme avoisinant les 250 000 €. Le joueur, à Provence depuis 2017, international U20 (1 sélection), qui compte déjà 52 matchs avec les professionnels, est en effet protégé par des indemnités de formation importantes. Cette saison, il a joué 12 match (7 titularisations) avec Provence Rugby et a déjà inscrit trois essais.