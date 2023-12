Pour cette 14ème journée de Nationale, découvrez tous les résultats avant la trêve de fin d'année. Chambéry s'offre le leader, Albi enchaîne d'une courte tête tout comme Suresnes.

Ce vendredi, trois rencontres étaient jouées et une reportée. En effet, pour cause de pluies diluviennes s'abattant sur la ville, Vienne - Blagnac sera remis. Par ailleurs, les 3 autres formations arborant du jaune sur leur blason l'ont emporté. Albi s'est imposé d'un tout petit point face à Bourgoin-Jallieu et poursuit donc sa belle série de quatre succès consécutifs. Les Tarnais sont premiers du championnant. Les Audois de Carcassonne, deuxième, ont eux aussi assuré à domicile face à des Bressans en difficulté (13ème et avant dernier). Mais surtout c'est Chambéry qui crée la belle surprise en venant à bout de Narbonne sur ses terres savoyardes. Avec ce succès, le SOC entre dans les 6 juste avant la trêve de fin d'année.

Nice en promenade

Hier, samedi 16 décembre, les Niçois ont fait forte impression face à Périgueux. Avec cette victoire bonifiée, les Méditérannéens prennent une longueur d'avance au classement contre des adversaires directs. Si Nice (44 points) se classe troisième, Périgueux est à un point du top 6. Plus à l'ouest, Tarbes a aussi fait une très bonne opération contre les Massicois. Grâce à ce succès, le Stado double Massy et se hisse à la 10ème place. Massy est douzième. Enfin, Suresnes a su obtenir un important succès contre Hyères-Carqueiranne et se remet en confiance.

Tous les résultats :

Albi 17 - 16 Bourgoin-Jallieu

Carcassonne 17 - 10 Bourg-en-Bresse

Chambéry 26 - 21 Narbonne

Nice 41 - 15 Périgueux

Tarbes 37 - 30 Massy

Suresnes 17 - 16 Hyères

Vienne - Blagnac (reporté pour cause d'intempéries)