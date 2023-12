Montpellier a livré un match sérieux face aux Ospreys et s'est logiquement imposé avec le bonus offensif (38-5). Le MHR signe sa deuxième victoire de suite et se relance avant la reprise du Top 14 la semaine prochaine.

Il est toujours bon de prendre l'air du grand large. Lanterne rouge du Top 14, Montpellier a fait carton plein en Challenge Cup. En deux matchs, les Cistes comptent déjà plus de succès qu'en neuf journées de championnat. Face à des Ospreys décevants, les Héraultais ont été solidaires en défense et inspirés en attaque à l'image de George Bridge et d'Auguste Cadot (38-5). Discret depuis son arrivée, le All Black a été l'auteur d'un doublé, tout comme l'ex-Biarrot. Au classement, grâce à son bonus offensif, le MHR prend la tête du groupe 2 avec dix points. Les Ospreys glissent à la 4e place avec cinq unités.

Garbisi - Bridge, un duo gagnant !

Sous pression dans le premier quart d'heure, Montpellier s'est montré d'une efficacité redoutable. Bridge a cueilli une chandelle bien tapée de Garbisi, et a passé les bras pour Coly. Repris à quelques mètres de l'en-but, le demi de mêlée n'a pas été en capacité de sortir le ballon. Morse, coupable d'une faute cynique, a écopé d'un carton jaune (11e). À la suite d'une pénalité rapidement jouée par les avants, sur le renversement, Garbisi a allongé sa passe vers Bridge (7-0, 12e).

Un peu plus de dix minutes plus tard, on a repris les mêmes et on a recommencé. Au départ de l'action, Coly a entrepris de jouer rapidement un bras cassé depuis ses 22 mètres. Sur son aile droite, Lam a remonté le terrain sur plus de 30 mètres. Après des relais de Bouthier, et de plusieurs avants, Garbisi, d'une transversale au pied millimétrée, a offert un doublé à Bridge (12-0, 24e). Libéré, le MHR a insisté sur l'aile du All Black. Le Néo-Zélandais a été très performant dans les duels en l'air. À force de gagner la ligne d'avantage par le biais des avants, Jan Serfontein a inventé une passe pour Coly. Le Sud-Africain a transmis le ballon par-dessus sa tête pour propulser son demi de mêlée dans l'espace (19-0, 32e). Sur la même action, George North a été averti pour un en-avant volontaire (32e). Une première période idéale pour la confiance.

Cadot a réalisé une entrée fracassante

En deuxième période, Montpellier est retombé dans ses travers et les approximations ont été nombreuses. Dominée au retour des vestiaires, la bande à Collazo a encaissé un essai de Reuben Morgan Williams (19-5, 50e). Ce sont les finisseurs qui ont redonné de la vie à cette équipe héraultaise. L'ex-Biarrot Auguste Cadot s'est offert un doublé en puissance (67e) et en opportuniste à la suite d'un ballon récupéré par Willemse sur un contre-ruck (77e). Peu avant l'heure du jeu, sur un maul porté bien réalisé, Karkadze avait offert le bonus offensif (59e).

Le dimanche 13 janvier, dans un choc du groupe 2, Montpellier accueillera la franchise sud-africaine des Lions (2e, 9 points). La veille, les Ospreys chercheront à rebondir lors de la réception de Perpignan.