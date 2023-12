Même si le Lou a encore souffert jusqu’à la 80e, le scenario de la rencontre face aux Bulls a cette fois tourné en sa faveur. De quoi satisfaire l’emblématique centre, auteur de l’essai de la victoire.

Enfin, le money-time a tourné en votre faveur...

Oui, enfin (sourire). On se met encore en difficulté tout seul, mais on va retenir ça. Cette fois, on n’a pas pris de pénalité. C’était un peu litigieux, mais Félix prend la bonne décision de rabattre le ballon dans notre camp. Il faut être précis sur ce genre de situation,et pour une fois on l’a été. Je pense que l’on doit se mettre à l’abri avant, on se fait peur encore mais la bonne nouvelle c’est que ce groupe ne lâche rien, et fait preuve d’abnégation.

Le point positif est que ce fait de jeu conclut une très longue séquence défensive, sur laquelle l’équipe n’a rien lâché et démontré un bel état d’esprit...

Oui, c’est une séquence défensive encourageante. Il faut juste arriver à la reproduire à l’avenir. Sur les longues séquences de jeu, on a été plutôt performant. Mais ce qui les laisse dans le match, clairement, c’est encore nos sorties de camp. Une fois de plus, on donne des points, on se met en difficulté tout seul. On ne peut pas commencer tous les matchs à 10-0 contre nous… Cette fois, heureusement, c’est passé, et il faut qu’on surfe sur cette dynamique de victoire

S’agit-il d’un tournant dans votre saison ?

Chaque match peut en être un, potentiellement. Mais ça fait du bien de gagner. Ça aurait été compliqué de perdre encore une fois. Il y a eu de la générosité dans le combat, j’espère que ça va nous amener de la confiance, et nous faire prendre conscience qu’on peut enfin faire basculer les fins de match en notre faveur. Nous aussi, on peut le faire.

Quatre de vos cinq essais ont été inscrits par des joueurs formés au club. Important ou anecdotique, à vos yeux ?

C’est important, oui. Au-delà des marqueurs, Marvin Okuya n’a pas marqué mais il a réalisé un match énorme. Le Lou a une bonne formation, il faut que ça continue. Même si on vise les premiers rôles, on essaie aussi de se développer en s’appuyant sur notre centre de formation. C’est bien que des jeunes intègrent l’équipe et y soient performants, parce qu’on ne se fait plus tout jeune non plus ! (sourire)