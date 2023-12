L’entrée de Quentin Witt a fait beaucoup de bien à Montauban. Le troisième ligne a apporté du caractère à son équipe. C’est aussi cela qui a fait basculer le rencontre du côté des Tarn-et-Garonnais.

Vous avez montré beaucoup d’envie à titre individuel lors de votre entrée en jeu !

Ce sont des matchs avec un fort enjeu. Il y avait une connotation particulière puisque c’était un derby à Armandie. Comme on dit, un derby, ça se joue et il faut tout faire pour le gagner. Une rencontre à part. Il fallait mettre de l’énergie et me concernant, connaissant mon tempérament et mon expérience, j’ai essayé de l’apporter. J’étais dans l’en-but et je rongeais mon frein avant de rentrer et de tout donner pour gagner.

D’où viennent selon vous les problèmes en mêlée ce vendredi soir pour l’USM ?

Vous savez, on a rarement vu un première ligne devenir arbitre. Je pense que parfois ça se joue un peu à la pièce. 50/50. À chaud, je l’analyse pas, je laisse le soin au staff de le faire.

Que s’est-il passé sur la fin de rencontre avant que vous ne l’emportiez ?

On ne s’est rien dit de spécial. Il fallait passer devant au score, les acculer chez eux et mettre un maximum de pression. En début de seconde mi-temps, ils viennent dans notre en-but mais ne marquent pas. Derrière, on se dégage et ils ne sont plus revenus. On les a cantonnés chez eux par une bonne défense. Ils se sont mis des ballons sur la tête et par terre. Du coup, ils ont trouvé des petites touches. Et nous, on a essayé de gagner et cela nous a réussi.

Il y a aussi ce drop de Jérôme Bosviel…

Oui, encore une fois, un drop qui sort d’on ne sait où. Voilà, cela récompense toute l’équipe, l’engagement qui a été mis par le collectif et notre semaine de travail. Ce match va compter pour la suite.

Qu’avez-vous pensé de votre défense qui semble être de retour ?

Oui après c’est une physionomie de match différente de nos dernières sorties. Béziers avait une très bonne stratégie. Ils nous ont fait exploser physiquement en ne prenant jamais les points au pied. Là, les conditions étaient différentes, c’était un derby. Ce n’était pas pareil. Par contre, ça a cogné très fort. Les chocs étaient rudes.

Agen non plus, n’a pas tenté les pénalités…

Parce qu’ils ont essayé de reproduire la stratégie de Béziers. Sauf qu’ils ont échoué. Je ne suis pas dans leur vestiaire. Je ne sais pas ce qu’ils avaient prévu. Après on sait aussi qu’ils ont leur ouvreur Thomas Vincent qui est blessé. Peut-être que lui les aurait tenté. Je ne sais pas. Ce soir, je suis content qu’ils ne les aient pas tentées. Je suis content qu’ils soient allés en touche. Je suis contre qu’on les ait contrés en touche. Maintenant, on va pouvoir construire là-dessus.

Estimez-vous qu’un moment a tout fait changer dans ce match ?

Sur les dix ou quinze minutes, on est pris par l’émotion. Agen commence fort. Après on met trois puis six points. Cela nous fait revenir dans le match et on remet notre défense en place. Je pense que c’est surtout à la mi-temps, quand on se dit que l’on n’est pas loin au score, que les choses changent.