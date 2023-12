Samedi soir, le pilier gauche des Springboks Steven Kitshoff a signé une performance majuscule, tant en mêlée que dans le jeu courant. Gaël Fickou et Siya Kolisi, eux, ont déçu.

Les tops

Steven Kitshoff

Arrivé en Irlande du Nord il y a quelques semaines, le champion du monde sud-africain Steven Kitshoff avait fait ses grands débuts à Bath, voici huit jours, sans toutefois convaincre les observateurs. Cette fois-ci, l’ancien bordelo-béglais fut pourtant très performant, tant balle en mains qu’en mêlée fermée où il prit la mesure de son compatriote, Trevor Nyakane.

Tom O’Toole

Ce pilier droit au gabarit cubique (1,83m et 123 kg) n’est pas, a priori, le joueur le plus connu de l’Ulster. Malgré tout, Tom O’Toole a signé sur la pelouse ultra-rapide de Ravenhill (les Ulstermen jouent sur terrain synthétique) un match quasi parfait, tant en mêlée fermée que balle en mains, où sa puissance permit souvent aux Irlandais d’avancer.

James Hume

En équipe nationale, James Hume (1,88m et 102 kg) est barré par Garry Ringrose, Bundee Aki et Robbie Henshaw. Ce qui n’est pas rien, vous en conviendrez. Pour autant, ce trois-quarts centre de 26 ans possède un punch fort intéressant et l’a prouvé samedi soir, face à la défense du Racing 92. Costaud, technique et rapide, Hume fut de tous les bons coups ou presque.

Les flops

Siya Kolisi

Il faudra visiblement du temps pour que Siya Kolisi trouve enfin ses marques au sein du collectif francilien. Samedi soir, au Kingspan Stadium, le capitaine des doubles champions du monde fut ainsi assez discret balle en mains et, en défense, n’eut pas l’impact habituel, tant dans les rucks qu’au plaquage. Une copie à revoir.

Le Racing 92 a été dominé par une équipe de l'Ulster plus incisive. Cinquième de la poule 2 avec deux défaites, les Franciliens ont manqué leur premier bloc d'Investec Champions Cup.



Le résumé > https://t.co/yRIfykLSJJ pic.twitter.com/ejb7qJNsdE — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) December 16, 2023

Gaël Fickou

Peu à l’aise depuis son retour de la Coupe du monde, le capitaine francilien s’est une nouvelle fois montré fort emprunté en Irlande du Nord, samedi soir. En attaque, il perdit plusieurs ballons intéressants et ne prit, en défense, que trop rarement le dessus sur les attaquants de l’Ulster. Dès lors, quand reverra-t-on le grand Fickou, meilleur tricolore du Tournoi des 6 Nations 2023 ?

Henry Arundell

Cette surface synthétique était pourtant faite pour lui… Malgré tout, l’ailier international anglais, déjà peu performant contre les Harlequins la semaine dernière (28-31), fut une nouvelle fois décevant sous le maillot francilien. Souvent retourné par son vis-à-vis Jacob Stockdale, il lâcha aussi quelques ballons intéressants à l’impact.