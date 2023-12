La ligne d’attaque de l’Union Bordeaux-Bègles a encore brillé lors de cette deuxième journée de Champions Cup et la victoire sans appel face à Bristol (36-17). Damian Penaud a encore frappé, en étant impliqué sur trois essais. Pete Samu a symbolisé la mobilité du paquet d’avants girondin.

Les Tops

Damian Penaud

L’ailier de l’Union Bordeaux-Bègles continue de marcher sur l’eau depuis ses débuts avec sa nouvelle équipe. Il a bien sûr marqué un essai personnel (33e) mais il a aussi été impliqué sur les deux premiers essais de l’UBB, avec un débordement gagnant pour offrir un boulevard à Maxime Lucu puis en faisant preuve d’altruisme en servant Louis Bielle-Biarrey alors qu’il semblait avoir les jambes pour finir l’action.

Romain Buros

L’arrière de l’UBB n’a jamais été pris à défaut alors que les Bears ont usé du jeu au pied de pression notamment en première période quand Romain Buros avait un soleil puissant et rasant dans les yeux. Malgré cela, il a toujours su inverser la pression, en effectuant toujours le bon choix sur les ballons qu’il a eu à négocier.

Pete Samu

Titulaire au poste de numéro huit pour la première fois de la saison, l’ancien joueur des Brumbies a été excellent dans ce rôle, apportant sa vitesse et sa puissance pour impulser le tempo à son équipe. Il a symbolisé parfaitement la prestation de l’ensemble du paquet d’avants bordelais, qui a fait preuve d’une grande mobilité pour assurer la continuité du jeu.

Bordeaux-Bègles fait le spectacle face à Bristol et signe la première victoire française du week-end.



Le résumé > https://t.co/grCSNYtPir pic.twitter.com/BeLatnxzsU — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) December 16, 2023

Les Flops

Pierce O’Conor

Le deuxième centre des Bears de Bristol a vécu un cauchemar sur la pelouse de Chaban-Delmas, en étant incapable de trouver une solution défensive face aux redoublées girondines, notamment dans le premier acte. Et quand il avait enfin l’occasion d’attraper un attaquant, ça ne s’est pas très bien passé non plus puisqu’il a manqué quatre plaquages. Son partenaire au centre, James Williams, a aussi connu une après-midi difficile.

Sam Wolstenholme

Le demi de mêlée des Bears n’était pas vraiment inspiré derrière un paquet d’avants en difficulté. Il a surtout manqué de précision dans son jeu au pied de pression, offrant des munitions aux arrières girondins et trouvant même une touche directe. Son remplaçant Oscar Lennon a été plus à son avantage, inscrivant d’ailleurs un essai au soutien de ses avants.

Magnus Bradbury

Avant la rencontre, le puissant troisième ligne international écossais pouvait être perçu comme une réelle menace. Il n’a jamais réussi à peser sur les débats.