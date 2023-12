Oyonnax s'est fait surprendre à domicile par les Italiens de Zebre Parme lors de la deuxième journée de Challenge Cup (14-21). Déjà battus lors de la première journée, les Oyomen sont quasiment condamnés malgré le bonus défensif. Les Parmesans mettent fin à une série de 27 défaites consécutives loin de leurs terres.

Après avoir perdu leur match inaugural en Challenge Cup, Oyonnax et le club italien des Zebre Parme se retrouvaient afin de ne pas compromettre définitivement leurs chances d'accéder aux 8es de finale de la Challenge Cup. Bien que portés par leur public et opposés à une équipe en perdition à l'extérieur, les Oyomen se sont faits surprendre (14-21) lors de cette 2e journée.

Du rythme, mais beaucoup d'erreurs

Le premier acte est rythmé, mais est surtout marqué par les nombreuses erreurs et la maladresse des deux équipes. Gerónimo Prisciantelli inscrit, en opportuniste, une pénalité en tout début de rencontre. Ensuite, les Parmesans vont contenir des Oyonnaxiens pêchant dans le dernier ou dans l'avant-dernier geste comme sur cette mauvaise transmission entre Ewan Thomas Johnson et Kevin Lebreton sur un ballon porté à 5 mètres ou cette pénaltouche envoyée en ballon mort par Justin Bouraux. Toujours maladroits malgré leur domination, les Oyomen, qui étaient parvenus à s'immiscer dans les 22 italiens après avoir récupéré le ballon sur une sublime mêlée vont voir leur offensive gâchée par un grattage de Marco Manfredi. En-dehors des rucks, Théo Millet, qui était parvenu à trouver l'intervalle, a relâché en-avant sa passe après contact à Ilan El Khattabi qui avait le chemin grand ouvert vers l'essai. C'est à la sirènes que les joueurs de l'Ain vont trouver la solution. Plus patients, Oyonnax progresse en pick&go et parvient à franchir l'en-but en force grâce à Teddy Durand. À la pause, les Oyomen viraient en tête.

Zebre Parme profite de sa supériorité numérique

Dans le second acte, Oyonnax va encore maîtriser son sujet, mais va également continuer à pêcher. En face, Zebre Parma ne propose pas grand-chose jusqu'au carton jaune d'Hugo Fabregue. Sur une pénalité jouée rapidement par les Italiens, le deuxième-ligne n'est pas à dix mètres et prend dix minutes. Les Parmesans en profitent pour accélérer, mais vont être crucifiés par Darren Sweetnam. L'arrière intercepte et fait une course de 90 mètres pour aller aplatir. Cet essai marquera le début de la fin pour les Oyomen. Dans la foulée, Matteo Canali profite des largesses de la défense d'Oyonnax pour ramener les siens à six longueurs. Quelques instants plus tard, à la suite d'une belle percée, Gerónimo Prisciantelli sert Gonzalo Garcia, qui voit Daniel Ikpefan revenir sur lui alors qu'il allait aplatir face aux perches. Hamish Smales, après appel à la vidéo, valide l'essai qui ne semblait pas si net à l'œil nu. Deux ultimes pénalités de Gerónimo Prisciantelli et de Giovanni Montemauri offriront aux Italiens leur première victoire loin de leur terre depuis le 2 janvier 2021 et une série de 27 défaites consécutives à l'extérieur.

La Challenge Cup reprendra en 2024. Les Oyomen se déplaceront le 13 janvier en Afrique du Sud sur la pelouse des Sharks. Les Italiens, quant à eux, recevront les Gallois de Dragons RFC.