Ce jeudi et ce vendredi se joue la 14e journée de Pro D2 aec plusieurs matchs intéressants. Voici l'ensemble des compositions.

Valence-Romans – Béziers

Le XV de départ de Valence-Romans : 15. Bouldoire ; 14. Vargas, 13. Neiceru, 12.Guillomot, 11. Mawalu ; 10. Méret, 9. Lhusero ; 7. Real, 8.Iashagashvili, 6. Massot (cap.) ; 5. Maamry, 4. McCauley ; 3.Milasinovich, 2. Marco Pena 1. Aleo.

Remplaçants : 16. Deligny, 17. Pontanier, 18.Goumat, 19. Dyer, 20.Menzel 21. Pauvert, 22. Brayer, 23. Goze.

Infirmerie : Joris Moura est touché à une acromio et sera indisponible pour la réception de Béziers, voire pour plusieurs semaines. L’absence du talonneur Brice Humbert, blessé contre Soyaux-Angoulême, a été acté pour plusieurs mois (fracture d’une cheville). L’ancien Biterrois Yassine Maamry est incertain (douleurs dorsales), tout comme Dylan Hayes (touché aux côtes). Léopold Dupas postule à nouveau pour jouer après une longue absence après sa rupture des ligaments croisés.

Le XV de départ de Béziers : 15.Lorre ; 14.Storti, 13.Recor, 12.Tupuola, 11.Espeut ; 10.Malié, 9.Marques ; 7. Ancely (cap.), 8. Pauta, 6. Benoy ; 5. Madigan, 4. Nkinsi ; 3. Arroyo, 2. Arnoldi, 1. Trauth.

Remplaçants : 16.Lalevée, 17.Amrouni, 18.Gunther, 19. van Bost, 20. Goillot, 21. Dreuille, 22. Votu, 23. Zabala.

Infirmerie : Raffaele Storti (cheville), Clément Bitz (épaule), Pierre Gayraud (coude) et Tim Nanai-Williams (mollet) postulent à cette dernière rencontre avant la trêve. Si aucun blessé supplémentaire ne fut ramené du voyage victorieux à Biarritz, Jose Luis Gonzalez (genou), Romain Uruty (genou), John-Henry Fincham (talon d’Achille), Pierre Courtaud (cuisse), Sevuloni Lutu (genou) et Julien Rasamoelina (genou) ne seront toujours pas sur le pont. Une seule incertitude demeurait dans le XV de départ avec Otunuku Pauta, souffrant d’une contusion au genou, et qui pourrait laisser Sias Koen démarrer la rencontre.

Grenoble – Nevers

Le XV de départ de Grenoble : 15.Farnoux; 14.Hulleu, 13.Fusier, 12.Trouilloud, 11.Cros; 10.Davies, 9.Escande; 7.Blanc-Mappaz (cap.), 8.Muarua, 6.Berruyer ; 5.Philips, 4.Madeira; 3.Aptsiauri, 2.Rossi, 1.Goginava.

Remplaçants : 16.Sarragallet, 17.Gauthier, 18.Javakhia, 19.Gray, 20.Couilloud, 21.Barthélémy, 22.Dridi, 23.Vial.

Infirmerie : le FCG est revenu avec plusieurs blessés de son déplacement à Rouen, dont le talonneur Barnabé Massa (doigt) et le centre Bautista Ezcurra (ischios-jambiers), victime d’une rechute. Une blessure d’autant plus préjudiciable que derrière, le centre Fusier (adducteurs) et l’ailier Qadiri (dos) ont été ménagés en début de semaine. Espéré jusqu’au dernier moment, Montagne (rotule) n’a pas été en mesure de tenir sa place. En revanche, l’ouvreur Sam Davies est revenu de sa commotion et va retrouver sa place de titulaire.

\ud83c\udfdf\ufe0f La compo’ pour la réception de Nevers ! ⁰Tous au Stade \u2764\ufe0f\ud83d\udc99#FCGUSON #AllezFCG \ud83d\udd34\ud83d\udd35 pic.twitter.com/RYn3jKa15Z — FC Grenoble Rugby #AllezFCG (@FCGrugby) December 14, 2023

Le XV de départ de Nevers : 15. K. Jaminet ; 14. Zénon, 13. Loaloa, 12. Paris (cap.), 11.Mathiron ; 10. Le Bourhis, 9. Bouyssou ; 7. Kazubek, 8. Fraser, 6.Plataret ; 5. Toleafoa, 4. Van der Merwe ; 3. Kaikatsishvili, 2.Elia, 1. Tufele.

Remplaçants : 16. Beaudaux, 17. Mataradze, 18. Polutele, 19. Noah, 20. Dioné, 21. Manevy, 22. Derrieux, 23. Ikahehegi.

Infirmerie : titulaires face au Stade montois, les piliers Jordan Seneca et Cleopas Kundiona et le trois-quarts aile Christian Ambadiang ont rejoint la liste des blessés, ainsi que le flanker Hugues Bastide. Sevré de temps de jeu, le jeune pilier droit Aselo Ikahehegi est présent dans le groupe pour la troisième fois cette saison ; ce sera également le cas de Robin Dioné, flanker prêté par Bayonne, plus vu depuis la 5e journée. Le champion du monde U20 Arthur Mathiron, prêté par le Lou, honorera quant à lui une cinquième titularisation consécutive.

\ud83d\udce2 La COMPO !



\ud83c\udfdf Quatorzième journée de championnat

\ud83c\udfc9 Grenoble vs Nevers

\u23f0 19h30

\ud83d\udcfa Diffusion sur Rugby +

\ud83d\udcf1 Actions en live sur notre application USON Nevers Rugby

\ud83c\udf10 ou notre site internet https://t.co/UEA0OQ98yR

\ud83d\udcbb En détail sur https://t.co/v3kw7xwb4Y pic.twitter.com/4qigEFUz08 — USON NEVERS RUGBY (@usonneversrugby) December 14, 2023

Soyaux-Angoulême – Rouen

Le XV de départ de Soyaux-Angoulême : 15. Brosset ; 14. Lafitte, 13. Tabualevu, 12.Lafon, 11. Gratien ; 10. B. Botica, 9. Bau (cap.) ; 7. Texier, 8.Masibaka, 6. Burgaud ; 5. Nabou, 4. Kitwanga ; 3. Boutemmani, 2. Bidart, 1.Odishvili.

Remplaçants : 16. Kessler, 17. Tabarot, 18. Martins, 19. Beukeboom, 20. Levron, 21. Glénat, 22. Naqiri, 23. Dahir.

Infirmerie : répondant favorablement aux questions du protocole commotion vendredi dernier, le talonneur Patxi Bidart peut tenir sa place contre Rouen, à un poste où le SA XV compte la longue blessure de Matu’u (tendon d’Achille) et celle de Barka (cheville), qui devrait faire son retour en janvier. Le troisième-ligne et capitaine Gautier Gibouin (fracture de la mâchoire) postulera à la reprise, comme Emmanuel Saubusse, touché à la clavicule il y a deux semaines. Jarmouni, Morand-Bruyat, Lestremau, Laforgue, Mau et Ayarza demeurent indisponibles.

?? ?? ?? ??́???? \u2694\ufe0f

Découvrez l'équipe qui débutera demain soir à Chanzy face au @RouenNdieRugby \u2935\ufe0f — SA XV Charente Rugby (@SAXV_Charente) December 14, 2023

Le XV de départ de Rouen : 15.Mouchous ; 14.Bly, 13.Peleseuma, 12.Jackson, 11.Vallée ; 10.Pourteau, 9.Campeggia ; 7.S.Maximin, 8.Mapapalangi, 6.Burger ; 5.J.Maximin, 4.Witty ; 3.Bekoshvili, 2.Bonnot (cap.), 1.El Ansari

Remplaçants : 16. Maurouard, 17.Fournier, 18.Astle, 19.Costa, 20.Sidobre, 21.Gontineac, 22.Luatua, 23.Thomas.

Infirmerie : c’est le grand absent du jour, Toby Salmon sorti la semaine passée sur blessure au biceps, il permet le retour de Jimi Maximin aux premières loges qu’on n’avait pas vu depuis longtemps. Pour Peter Lydon, ses douleurs aux côtes se sont transformés aprés examen en fracture avérée, il est donc sur le flanc pour plusieurs semaines. Pour le reste, on espére toujours revoir en janvier, Benito Masilevu, Abdel Fofana, Efi Ma’afu, et plus tard Soulemane Camara, Ewan Clement, et Fabio Gonzales.

Aurillac – Dax

Le XV de départ d’Aurillac : 15. Palmier ; 14. Pieters, 13. Manuofetoa, 12. Powell, 11. Coertzen ; 10. Aucagne, 9. Alania ; 7. Huurman, 8. Tison (cap.), 6. Masterson ; 5. Dodson, 4. Rolland ; 3. Kartvelishvili, 2. Nioradze, 1. Rodgers.

Remplaçants : 16. Loughnane, 17. Mchedlidze, 18. Slamani, 19.Backhouse, 20. Maïtuku, 21. Delarue, 22. Yabaki, 23. Daniel.

Infirmerie : alors que l’infirmerie se vide, même si Anderson Neisen (adducteurs) reste en convalescence, le Stade aurillacois va devoir se passer de Beka Shvangiradze qui a une nouvelle fois vu rouge et il risque gros cette fois. Petit souci également pour le pilier Alexandre Plantier qui est incertain. Pour le reste, le staff enregistre le retour de David Delarue et devrait à nouveau faire tourner avec le retour de certains cadres et un groupe qui devrait ressembler à celui qui a battu le BO voici quinze jours.

\ud83d\udd34\ud83d\udd35?? ?????



~~ Voici la ??????????? de notre équipe pour cette 14ème journée de prod2 face à l’US Dax ~~



\ud83d\udd56 Coup d’envoi : Demain à 19h30



Tous derrière nos ?????? et ????? pour ce match \ud83d\ude4c#SADAX #StadeAurillacois #Bienplusquunmaillot pic.twitter.com/thA0HoQxRz — Stade Aurillacois Cantal Auvergne (@SArugbyofficiel) December 14, 2023

Le XV de départ de Dax : 15. Duprat ; 14. Pilati, 13. Daguerre, 12. Dachary, 11 Naceara ; 10. Cerisier, 9. Reteau ; 7. Ausset, 8. Ferrer, 6. Aletti (cap.) ; 5. Singer, 4. Furno ; 3. Leatigaga, 2. L. Barrère, 1. Lolohea.

Remplaçants : 16. Delonca, 17. Mary, 18. Luamanu, 19. J.B. Barrère, 20. Lemalu, 21. Seguy, 22. Fourquet, 23. Ferreira.

Infirmerie : comme à son habitude, on assiste à une nouvelle valse de titulaires chorégraphiée par le staff dacquois. Jeff Dubois opère douze changements dans l’équipe qui va défier le Stade aurillacois. Le pilier Thibaud Dréan soigne une cheville depuis le match contre Nevers. Le talonneur Elvis Levy, est encore en phase de réathlétisation après sa rupture d’un tendon d’Achille datant de fin août. Les seuls indisponibles de la semaine sont le flanker Théo Trémeau et l’ailier Max Oltmann qui souffrent, c’est de saison, d’un petit syndrome grippal.

Mont-de-Marsan – Colomiers

Le XV de départ de Mont-de-Marsan : 15. Laousse-Azpiazu ; 14. Bento, 13. Wakaya, 12. Massé, 11. Sayerse ; 10. Pialot, 9. Loustalot (cap.) ; 7. Banos, 8.Prosper, 6. Lisena ; 5. Ostrikov, 4. Garrault ; 3. Alvès, 2. Labouyrie, 1. Casadei.

Remplaçants : 16. Van Jarsveld, 17.Innocente, 18. Durand, 19. Brethous, 20. Viallard, 21. Du Plessis, 22. Even, 23. Gajion.

Infirmerie : Dufour, Curie, Lagrange, Fortuin, Edwards, Sau et Ramototabua sont toujours aux soins. Fernandez aurait pu faire son retour mais le staff ne prendra pas le risque d’une rechute. Ostrikov retrouve une place dans le XV de départ où Prosper enregistrera sa première titularisation au poste de numéro 8. Retour aussi de Wakaya au centre. Faleafa, Durand et Even prendront donc place sur un banc très fourni aux côtés de Du Plessis, Viallard et Gajion, qui n’étaient pas du voyage à Nevers.

?? ??????????? \u2694 |

Dernier match de l'année demain soir à Boniface !

Découvrez les ?\u26ab qui affronteront Colomiers Rugby !

Capitaine C.Loustalot



Coup d'envoi à 19 h 30 sur Rugby +\ud83d\udcfa#EnsemblenousommeslesLandes#ProD2 #Landes #JauneetNoir #MontdeMarsan #SMRCR pic.twitter.com/BlcdYj4sg7 — Stade Montois Rugby (@SMR_Rugby) December 14, 2023

Le XV de départ de Colomiers : 15. Girard ; 14. Dulon, 13. Pimienta, 12. Nu’u, 11.Marta ; 10. Javaux, 9. Séguéla ; 7. Ponpon, 8. Lescure, 6. Coletta (cap.) ; 5.Roux, 4. Thomas ; 3. Simutoga, 2. Dimcheff, 1. Djehi.

Remplaçants : 16. Ready, 17. Pirlet, 18. Granouillet, 19. Tamani, 20.Herron, 21. Galthié, 22. Pinto, 23. Fepulea’i.

Infirmerie : c’est en première ligne que le bât blesse, avec les absences de Tartas (opéré d’une fracture d’un pouce), Dubois (péroné) et Larrieu (oreille ouverte contre Brive). Ce dernier bénéficie de quelques jours de repos, les deux autres reviendront environ à la mi-janvier. Même chose pour Descoux, qui s’est déchiré les adducteurs et blessé à une épaule avec les espoirs. Saurs souffre d’une contusion aux côtes, Bézian reprend à peine après sa lombalgie. Les blessés de longue durée sont toujours Auriac, Whetton, Gori, Maurel et Bellemand. Manukula est du déplacement.

? ?? ????? !



\ud83d\udd25 Présentée par la Banque Populaire Occitane.



\ud83d\udcaa Dernière rencontre de l’année ???? pour nos Columérins !



\ud83d\udcfa Une rencontre à suivre en direct sur Rugby+ ou en live sur nos réseaux sociaux. #AllezColomiers #BleusFoncez \ud83d\udd35\u26aa\ufe0f\ud83d\udd4a\ufe0f pic.twitter.com/CazivZ2kuM — Colomiers Rugby (@ColomiersRugby) December 14, 2023

Agen – Montauban

Le XV de départ d’Agen : 15. Buttin ; 14. Tilsley, 13. Belan, 12. Garrigues, 11. Railevu; 10.Volavola, 9. Takulua ; 6. Erbani, 8. Lokotui, 7. Lebian ; 5.Olmstead, 4. Maksymiw ; 3. Hamadache (cap.), 2. Sosene-Feagai, 1.Lombard-Buret.

Remplaçants : 16. Martinez, 17. Guion, 18. Vernet, 19. Devergie, 20. Bellot, 21. Dayral, 22. Tolot, 23. Sauzaret.

Infirmerie : la semaine dernière, Alex Burin s’est fait une déchirure à un mollet lors de l’échauffement et sera absent plusieurs semaines. Comme Walter Desmaison qui soigne toujours sa jambe. En deuxième ligne, les Agenais doivent faire sans leurs suspendus : William Demotte et Zak Farrance. Matthieu Bonnet (cervicales), Arnaud Duputs (commotion) sont forfaits comme Vincent Farré qui est sur le retour. Derrière, Thomas Vincent (arrachement osseux), Kolinio Ramoka (genou) et Timilaï Rokoduru (ischio-jambiers) manquent aussi à l’appel chez les trois-quarts.

Le XV de départ de Montauban : 15. Tuculet ; 14. Vici, 13. Reilhac, 12, Goggin, 11.Guillemin ; 10. Bosviel, 9. Bernadet ; 7. Kanika, 8. Viiga (cap.), 6.Wilkins ; 5. Vaotoa, 4. Bradshaw ; 3. Burduli, 2. Firmin, 1. Seyrolle.

Remplaçants : 16. Greyling, 17. Bue, 18. Gimeno, 19. Witt, 20.Giorgadze, 21. Cottin, 22. Mathy, 23. Aouf.

Infirmerie : l’infirmerie de Sapiac est plutôt vide. Seuls les blessés de longues date comme Thomas Lezana toujours en difficulté avec l’un de ses genoux occupent encore ses rangs. L’Argentin a encore quelques examens complémentaires à passer. Shaun Venter, touché à une épaule ne sera pas de retour avant un long moment. Stéphane Munoz, victime d’une rupture des ligaments croisés d’un genou la saison dernière n’a toujours pas repris.

?? ????? \u265f



Découvrez la compo pour ce derby de la 14ème journée de @rugbyprod2 face à @agen_rugby ! ?



La rencontre est à suivre en direct sur rugby + ou en live sur nos réseaux sociaux \ud83d\udd25



\ud83d\udcc5 15/12

\u231a\ufe0f 19H30

\ud83c\udfdf Stade Alfred Armandie

\ud83c\udd9a @agen_rugby pic.twitter.com/P9EOhb2o07 — USM Sapiac (@UsmSapiacRugby) December 14, 2023

Provence rugby – Biarritz

Le XV de départ de Provence Rugby : 15.Lapègue; 14. Tiu, 13. Marrou, 12. Finau, 11. Bainivalu ; 10. Gopperth, 9. Coville (cap.) ; 7.Taïeb, 8. Suta, 6.Harrison ; 5. Tyrell, 4. Hannoyer; 3. Francis, 2.L.Martin, 1. Wegrzyn Nostadt.

Remplaçants : 16. Orioli, 17. Vernet, 18. Chartier, 19. Mousties, 20. Nostadt, 21. Selponi, 22. Septar, 23. Mallez.

Infirmerie : l’arrière Mathias Colombet, blessé au genou au début du match à Vannes, sera absent cinq ou six semaines et devrait être de nouveau opérationnel à la fin du mois de janvier 2024. Autre absence pour la réception de Biarritz, ce soir, celle de l’ailier Hugo Navizet. Touché aux adducteurs dans le Morbihan, il manquera ce match également. En revanche, les ailiers et centres Atila Septar, Sione Tiu et Inga Finau sont de retour et postulent pour réintégrer le groupe aixois dès ce soir à Maurice-David.

Le XV de départ de Biarritz : 15. Jonas ; 14. Kibirige, 13. Joseph, 12. David, 11. Fariscot ; 10. Searle, 9. Aurrekoetxea ; 7. Francoz, 8. Jalagonia, 6. Matiu ; 5. Motoc, 4. Matthews ; 3. Petch, 2. Sauveterre (cap.), 1. Nutsubidze.

Remplaçants : 16. Lebrun, 17. Taofifenua, 18. Dyer, 19. Augry, 20. Biscay, 21. Perraux, 22. Morgan, 23. Haouas.

Infirmerie : Robin McClintock (rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche) a très certainement terminé sa saison. Guy Millar, opéré de la coiffe des rotateurs, ne reviendra pas avant février ou mars. Thomas Hébert (entorse du ligament latéral interne du genou) est attendu pour début février. Dave O’Callaghan, Romain Lonca et Johan Aliouat reprendront début 2024. Gervais Cordin (épaule) n’est pas encore disponible. Bastien Soury, touché au ligament latéral interne, va manquer six à huit semaines de compétition. Tiaan Jacobs, Vincent Martin et Ilian Perraux sont de retour à l’entraînement.