La Section paloise commence déjà à se tourner vers la saison prochaine. Selon nos informations, le club béarnais s'est offert la venue de Joel Kpoku (24 ans, 1m96, 126 kg). Le deuxième ligne anglais débarquera donc à Pau à l'intersaison en provenance de Lyon.

La Section paloise ne dort pas sur le marché des transferts ! Après avoir réussi à enrôler une légende du rugby néo-zélandais en la personne de Sam Whitelock, le club béarnais se tourne déjà vers l'avenir. La saison prochaine Joel Kpoku débarquera à Pau ! Le deuxième ligne anglais de 24 ans arrivé en France en 2021 connaîtra donc son deuxième club en Top 14. Celui qui a fait ses débuts avec les Saracens viendra donc renforcer l'effectif palois dès l'intersaison.

Lyon avait fait une offre pour prolonger son contrat

Actuellement à Lyon qui lui avait pourtant proposé de prolonger son contrat, Joel Kpoku a fait le choix de se lancer dans une nouvelle aventure avec les hommes de Sébastien Piqueronies. À ce jour il compte six feuilles de match avec Lyon dont cinq titularisations. La Section paloise souhaitait trouver un deuxième ligne en priorité, voilà qui est fait. Pour l'heure, le club est toujours à la recherche d'un première ligne pour compléter son pack d'avants ! En tout cas, avec l'arrivée d'un profil comme celui de Joel Kpoku, souvent comparé à Maro Itoje de par son activité sur le terrain et sa densité physique, la Section paloise continue d'afficher ses ambitions. Le club béarnais est actuellement quatrième du championnat et auteur d'un très beau début de saison.

Ce samedi, Emillien Gailleton et ses coéquipiers reçoivent Newport pour le compte de la deuxième journée de Challenge Cup et tenteront de faire oublier la lourde défaite (45-5) sur la pelouse des Sharks.