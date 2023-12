Jono Gibbes a été nommé sélectionneur des moins de vingt ans de la Nouvelle-Zélande. L'ancien entraîneur de La Rochelle et Clermont retrouve un poste onze mois après son départ de l'ASM.

Jono Gibbes a retrouvé un poste. Onze mois après son départ de Clermont, l'ancien All Black (8 sélections) a été nommé sélectionneur des moins de vingt ans de la Nouvelle-Zélande. La fédération néo-zélandaise a annoncé l'information ce mardi, via un communiqué de presse. L'ancien joueur des Waikato Chiefs sera assisté de Brad Cooper, Jarrad Hoeata et Craig Dunlea, avec en ligne de mire, la Coupe du monde 2024. "Pour moi, c'est un privilège de pouvoir diriger notre prochaine génération. Nous avons la chance de pouvoir travailler avec un groupe de personnes talentueuses et de leur donner les outils nécessaires pour mettre en valeur leur talent" affirme Jono Gibbes.

"L'expérience de Jono est inestimable, couplée à celle de Brad, Jarrad et Craig, nous espérons qu'ils joueront un rôle déterminant dans le développement de ces jeunes athlètes pour les prochaines étapes de leur carrière de joueurs professionnels", a déclaré Matt Sexton, responsable du développement des joueurs de haut niveau de rugby néo-zélandais. Adjoint de Franck Azéma lors du dernier bouclier de Brennus remporté par Clermont en 2017, Jono Gibbes a pris en main La Rochelle et s'est hissé jusqu'en finale du Top 14 et de la Champions Cup avant de revenir à l'ASM en tant qu'entraîneur principal, en 2021.