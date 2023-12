Après un début de saison idyllique de part et d’autre, le leader vannetais recevait son dauphin Provence Rugby pour le choc attendu de cette 13ème journée.

Dans un stade de la Rabine surplombé par la Grande roue de Noël installée sur le port, les Bretons souhaitaient faire un grand coup devant les 11 415 spectateurs présents au stade de la Rabine (rencontre jouée à guichets fermés). Pour l’enfant du pays Arthur Coville, l’un des acteurs majeurs de cette rencontre et capitaine de Provence Rugby, ce match avait une saveur particulière. "L’arrivée au stade, l’entrée sur le terrain, ça rappelle des bons souvenirs. Vannes, c’est le club où j’ai commencé et où j'ai fait toutes mes gammes petit donc ça a fait très bizarre", a expliqué le demi de mêlée après la rencontre. Sur le terrain, à l’image de ses coéquipiers, le numéro 9 ne s’est pas laissé prendre par l’enjeu de cette rencontre et a su dérouler. En première mi-temps, les Provençaux ont su se montrer cliniques dans les 22m adverses en n’y passant qu’une poignée de secondes tout en ayant le temps d’y inscrire 13 points, à l’image de cette passe au pied millimétrée de l’ouvreur Gopperth pour son 3ème ligne Taieb (13-3, 39è).

Le plan de jeu était le bon

Cette semaine, les Provençaux ont préparé ce match avec l’envie d’en découdre. Comme le souligne son entraîneur Mauricio Reggiardo, "c’est la première fois de la saison qu’on a joué une équipe qui était devant nous au classement". Et si les Bretons ont été absents et n’ont pas connu leur rendement habituel notamment dans les zones de marque, les visiteurs ont su élever le curseur dans cette rencontre qui s’est jouée sur des détails. "Tactiquement, on a été bons. On fait un très gros match défensivement, on a su jouer debout, ne pas se consommer dans les rucks", a expliqué Arthur Coville avant d’ajouter : "Les avant ont fait un match énorme". Et comment ne pas être d’accord avec lui. En seconde période, malgré une tentative de retour vannetaise, les Noirs ont climatisé tout un stade en s’appuyant sur leur paquet d’avants. À cinq minutes d’intervalles, les "gros" ont fait le boulot et faits reculer leur adversaire du jour à deux reprises.

Les enseignements de la soirée de Pro D2 : l'exploit de Provence à Vannes, Béziers décidément irrésistiblehttps://t.co/SZb37k2Sqs — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) December 8, 2023

La première fois sur une quinzaine de mètre qui amena le carton jaune de Boulier - le tournant de ce match - et un essai qui donne de l’air (59è). La seconde, sur une pénaltouche, a emmené Suta derrière la ligne pour permettre aux visiteurs de creuser définitivement l’écart (27-17, 66è). Ce succès, les hommes de Mauricio Reggiardo l’ont construit "à la vannetaise". "On a pas joué petit bras, on a joué les touches au lieu de prendre les points", a expliqué l’entraîneur, avant d’enchaîner : "Je suis très fier de mon staff et de mon équipe. Ça fait 1 match de plus avant l’objectif qui est le Top 6". Avant d’avoir une pensée particulière pour un absent de marque : "J’offre cette victoire à mon président ce soir qui n’a pas pu être parmi nous mais qui doit savourer à distance". Pour son retour dans son ancien jardin, le plus Vannetais des Provençais pouvait lui aussi savourer : "Finir sur une victoire comme ça, c’est très agréable". Faire tomber le leader breton chez lui pour la première fois de la saison permettra peut-être à Provence Rugby de rajouter sur sa liste de cadeaux de Noël une nouvelle ambition.