L'international français Gabin Villière poursuit l'aventure avec le RCT. L'ailier casqué, au club depuis 2019, s'est engagé jusqu'en 2027.

Après Ollivon, voilà Villière ! Toulon va garder ses forces en présence, à savoir les internationaux français que sont Charles Ollivon et donc Gabin Villière. Atteignant bientôt les 50 matchs avec le maillot frappé du muguet, l'ailier du RCT a prolongé son contrat dans le Var pour trois saisons supplémentaires, jusqu'en 2027.

"Gabin est un joueur pétillant, et nous sommes ravis de le voir poursuivre son parcours au sein du Rugby Club Toulonnais. Sa passion pour le jeu, son professionnalisme, son profil et son parcours atypique en font un modèle pour les jeunes générations" a salué le directeur sportif du Rugby club toulonnais Laurent Emmanuelli.

Finisseur indéniable et ailier au profil défensif rare, Villière est arrivé en 2019 dans la maison des Rouge et Noir, alors qu'il était jeune septiste évoluant à Rouen (Fédérale 2). Depuis, il a remporté une Challenge Cup avec le RCT, disputé une Coupe du monde avec les Bleus (16 sélections) et inscrit 24 essais entre Toulon et le XV de France.

Samedi à 14h, il connaîtra sa première rencontre en Investec Champions Cup face à Exeter dans son jardin de Mayol.