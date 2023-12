Y TîM | THE LINE-UP



\ud83d\udd35\u26ab\ufe0f Competitive debut for de la Rula

\ud83d\udc4d Millard and Lane return from injury



Your Cardiff Rugby team to take on @StadeToulousain tomorrow \u2935\ufe0f#AlwaysCardiff pic.twitter.com/PxeRJksDqp