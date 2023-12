Sur la pelouse du Racing qu'il a bien connue, Teddy Thomas a vécu un match compliqué avec ses Rochelais. Expulsé tôt dans le match, il a assisté à la défaite des siens depuis le banc, tout ça après avoir vécu une semaine particulièrement rude.

"Tout ça va très vite" a avoué le trois-quarts aile Teddy Thomas dans un entretien qu'il a accordé à l'AFP, pour revenir sur son plaquage dangereux sur Nolann le Garrec. À la 25ème minute de ce Racing 92 - La Rochelle, il récupère un ballon dans ses 22 mètres, tape à suivre, voit Nolann le Garrec récupérer le ballon et dans un malheureux réflexe tend son bras qui termine dans le cou du demi de mêlée.

"Tout de suite, sur le coup, je m'en suis voulu"

L'arbitre n'a pas le choix, il met la main à la poche et sort un carton rouge, "Tout de suite, sur le coup, je m'en suis voulu. Premièrement, parce que c’est une personne que j’apprécie beaucoup et j’ai joué avec lui. Et deuxièmement, en aucun cas, je souhaite faire mal à quelqu’un sur un terrain" a confié le Rochelais. Pour cause, Teddy Thomas a porté les couleurs du Racing pendant huit ans et a joué avec le jeune francilien.

"C’était vraiment une semaine de merde, faut le dire"

Ce carton rouge, le premier de sa carrière ne tombait pas à point nommé, "C’était vraiment une semaine de merde, faut le dire. J’ai eu des problèmes familiaux, ma copine également. Donc je n’étais pas très présent à La Rochelle car j’ai dû descendre à Biarritz dans la semaine pour régler tout cela. Ensuite, le rouge le week-end. C’était vraiment une semaine de merde, je n’ai pas d’autres mots… voire la pire semaine de ma vie. Vraiment."

Malgré ce malheureux geste, le demi de mêlée avait pu tenir sa place sur la pelouse (synthétique) de La Paris La Défense Arena et largement participer à la victoire des siens. C'est même lui qui est allé voir son ancien coéquipier à la fin du match, "En fait, c’est lui qui est venu s’excuser auprès de moi pour me dire qu’il n’avait pas fait exprès. Je lui dis, "tu ne vas pas t’excuser, c’est de ma faute", a-t-il confié avant d'annoncer que Le Garrec était "prêt à le soutenir et plaider en sa faveur lors de son passage devant la commission."