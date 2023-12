Toulon a répondu aux accusations de Hans-Peter Wild au sujet d'une gestion suspicieuse du salary cap. Bernard Lemaître a pris la parole dans un communiqué de presse répondant au président du Stade français.

Toulon réplique. Dans un communiqué de presse publié ce mardi après-midi, le RCT a répondu aux accusations de Hans-Peter Wild. Le président du Stade français a déclaré dans un entretien accordé au Parisien qu'il "ne jouait pas sur le même terrain" que le club au muguet à propos du salary cap. "Un jour, j'ai pris l'équipe de Toulon, poste par poste. Ils ont de super piliers, deux super deuxième ligne, et ça continue sur tous les postes... Comment font-ils avec le salary cap ?".

Face à ces propos, Bernard Lemaître a décidé de répondre à son homologue parisien. "Le RCT et moi-même respectons le Stade Français Paris, c’est un club ami. J’ai donc été désagréablement surpris par cette sortie tout simplement pathétique. Je me pose la question de ce qui peut la motiver. Le Salary Cap relevant de la LNR et du Salary Cap Manager, est-ce là sa manière de mettre en cause cette institution et son fonctionnement ? Peut-être puisqu’il dit vouloir en parler avec le Président Bouscatel… Coïncidence, nous recevrons le Stade Français le 30 décembre à Mayol. J’espère que M. Wild profitera de ce match pour mieux faire connaissance avec moi, présenter ses excuses et partager le Capri Sun de l’amitié".

Le @RCTofficiel réagit aux déclarations du Dr Hans Peter Wild, Président du @SFParisRugby, dans lesquelles il remet en cause le respect du salary cap par notre club \u2935 — RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) December 5, 2023

Le communiqué joue également avec le sarcasme en appuyant sur "les vertus euphorisantes" de la célèbre marque jus d'orange. Les deux clubs se retrouveront donc à Mayol à la fin de l'année pour un duel qui s'annonce pimenté en coulisses et sur le terrain.