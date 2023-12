Steve Hansen s'est longuement confié dans Midi Olympique pour revenir sur ses huit années à la tête de la sélection néo-zélandaise (2011-2019). Le double champion du monde a également tenu une position tranchée au sujet de l'arbitrage dans le rugby.

Steve Hansen a les idées bien claires au sujet de l'arbitrage. Sujet aussi polémique qu'inflammable depuis la dernière Coupe du monde, les performances des hommes au sifflet sont plus scrutées que jamais. Dans un entretien exclusif accordé à Midi Olympique, l'ancien sélectionneur de la Nouvelle-Zélande (2011-2019) est revenu sur son expérience de double mandat, à l'instar de Fabien Galthié, aujourd'hui en charge du XV de France. Mais le double champion du monde est également revenu sur les critiques de l'arbitrage ainsi que l'utilisation de la vidéo. "Il ne devrait y avoir qu’une seule question de l’arbitre de champ au TMO : "y a-t-il essai ou pas ?". La vidéo ne devrait pas intervenir ailleurs. Et puis, les coachs et les joueurs doivent aujourd’hui se remettre en tête qu’un arbitre est un être humain pouvant se tromper. À l’heure actuelle, 15 000 clubs dans le monde parlent le lundi matin de l’arbitrage du week-end… Cela ne peut plus durer…"

Pour Steve Hansen, le dernier Mondial s'est d'ailleurs résumé à ces polémiques incessantes autour de l'arbitrage. "Je retiens de cette Coupe du monde l’ambiance dans les stades, beaucoup de passion, l’énergie déployée par le Portugal ou le Chili… Mais de façon plus globale, le temps où l’arbitre contrôlait le match est désormais derrière nous. De nos jours, le rugby international est dirigé par les ralentis : il est temps de mettre un terme à l’arbitrage vidéo en dehors des situations où le directeur de jeu veut vérifier la validité d’un essai. Tout ça est tellement chronophage… Tout ça tellement hache le match et nourrit la colère des supporters, dans le stade…".