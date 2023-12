Après le court revers contre Bordeaux, le demi de mêlée d'Oyonnax Charlie Cassang était remonté contre les Girondins. Il leur reproche un manque d'humilité.

Les Bordelais se sont imposés sur la pelouse enneigée d'Oyonnax en toute fin de rencontre, grâce à un essai de filou de Louis Bielle-Biarrey, bien aidé par une grossière erreur de Justin Bouraux, l'arrière aindinois. Au micro de Canal +, le demi de mêlée était très agacé par l'attitude de ses adversaires. "Je n’ai pas la sensation qu’ils étaient meilleurs que nous, a-t-il lâché. Ils se nourrissent de nos fautes et de notre indiscipline. Carton jaune, en-avant volontaire… Sur la deuxième partie de deuxième mi-temps, on était bien revenu. On a même réussi à passer devant. Ensuite, on se perd les chèvres, comme on dit. Je suis frustré parce que je ne pense pas qu’ils aient été meilleurs que nous. Les voir célébrer sur notre terrain à la fin, je suis assez remonté. On va garder cette image en tête. Ils n’ont pas eu l’humilité de rentrer et de célébrer ça dans le vestiaire. On ne va pas l’oublier et s’en servir."

Voilà qui est dit. Les Bordelais estimeront sûrement que l'ancien joueur de Clermont-Ferrand est un mauvais perdant. Le match retour promet, en tout cas, d'être accroché !