Arnaud Duputs a effectué son retour après trois mois loin des terrains. Commotionné avant la mi-temps, il donne des nouvelles rassurantes de sa santé et évoque également un fait de jeu qui le dérange.

Arnaud, comment allez-vous après votre sortie prématurée sur commotion ?

Ça va ! Je n’ai pas répondu suffisamment bien aux questions du protocole. Ce sont des séries de mots qu’il faut répéter. Je n’ai pas réussi, donc je ne suis pas revenu sur le terrain.

Vous mettez la tête où d’autres ne mettraient même pas les pieds…

Forcément, je suis un peu fautif. Je pourrais faire moins mais je n’y arrive pas (rires).

Du coup quelles ont été vos sensations lors de ce retour ?

C’était intense. Mais j’espère que lors des prochains matchs, je ferai plus car ça fait deux matchs où je m’arrête au bout de trente-cinq minutes. C’est frustrant. Mais je suis rassuré car là (en conférence d’après-match), je me sens vraiment bien. Je verrai comment je serai demain.

Vous allez devoir observer une nouvelle période de repos…

Je ne sais pas trop. J’ai fait le deuxième test après le match qui s’est très bien passé. Je dois voir la neurologue en début de semaine prochaine qui définira la période d’arrêt. Ça devrait être sept ou douze jours.

Quel a été votre ressenti au niveau de votre épaule ?

J’avais vraiment envie de la tester. C’était une volonté de ma part de voir comment elle allait. Je n’avais pas envie d’y aller doucement et de monter crescendo. Je voulais avoir un bon premier impact pour savoir où j’en étais.

Et du coup, elle va bien ?

Elle va bien !

Les joueurs d’expérience étaient de retour face à Colomiers. Avez-vous senti que cela a rassuré le groupe ?

Je pense qu’il n’y avait pas besoin de cela pour que l’équipe fasse un gros match. Après la déconvenue à Vannes, je peux vous dire qu’on voulait vraiment montrer une autre image. Il y avait aussi cette volonté de garder l’invincibilité à domicile.

Il s’agit surtout de l’un des premiers matchs où vous ne vous faites pas peur à Armandie !

Je pense qu’on progresse. Sur beaucoup de matchs, nous arrivions en zone de marque sans marquer. Contre Colomiers, ça a été un point positif. Désormais, il faut le confirmer à l’extérieur.

Était-ce volontaire de ne pas prendre les points en début de match et d’aller en touche ?

On avait un plan de match. On avait déterminé avec Thomas Vincent les zones où les pénalités seraient tentées et celles où nous irions en touche. En début de rencontre, nous étions beaucoup pénalisés. On se devait de remettre la main sur le ballon voilà pourquoi nous avons pris ces décisions.

Point négatif : vous prenez encore un carton rouge largement évitable.

La discipline fait mal. Sans parler du carton, nous sommes trop pénalisés en première mi-temps. Parfois ça montre l’envie de l’équipe. Mais pour faire partie des grands, il faut apprendre à jauger entre l’envie, l’excitation et avoir la tête froide. Après, le carton rouge est dommage. Mais je trouve malheureux qu’il y ait un carton rouge sur une phase comme celle-ci.

Pourquoi ?

J’aurais aussi mis un carton au mec en face. On voit dans le rugby de plus en plus de simulations de la part des joueurs. Il faut que cela s’arrête. J’espère qu’un jour les arbitres prendront aussi des décisions là-dessus. Qu’il nous mette rouge je peux comprendre car William touche la tête et il faut protéger les joueurs avec les règles d’aujourd’hui ; mais le joueur en face s’écroule à terre trois secondes plus tard alors que tout le monde a bien vu qu’il n’y a rien eu. Ce n’est pas possible. J’espère qu’un jour les arbitres mettront un carton des deux côtés sur ces situations.