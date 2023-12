Bonjour et bienvenue sur Rugbyrama pour suivre la 9e journée du Top 14 et le match entre La Rochelle et Perpignan.

Les Rochelais sont dans l'obligation de gagner après un mauvais résultat au Racing et une onzième place au classement. Perpignan n'y arrive pas à l'extérieur cette saison mais envoie toutes ses forces à Deflandre pour aller chercher un résultat. Benoit Rousselet arbitrera la rencontre.