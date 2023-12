Pour la première de Pierre-Henri Broncan sur le banc, les Brivistes se sont imposés à domicile, en clôture de la 12e journée de Pro D2, face à Mont-de-Marsan (23-16). Les Brivistes mettent ainsi un terme à une série de trois défaites de rang et restent en course dans la course au top 6 en remontant à la 8e place. Avec cette défaite, Mont-de-Marsan perd sa deuxième place au classement, au profit de Provence Rugby.

Pour sa première sur le banc, qui plus est à domicile, Pierre-Henri Broncan lance parfaitement sa saison briviste avec une victoire face à Mont-de-Marsan (23-16) en clôture de la 12e journée de Pro D2. Les Brivistes ont mené au score de la première à la dernière minute et font le plein de confiance après une série de trois défaites de rang. Mont-de-Marsan repart avec zéro point, une première cette saison en Pro D2.

L'essai le plus rapide de la saison

Il ne fallait pas arriver en retard au stade Amédée-Domenech en ce premier jour de décembre. 14 secondes, c'est le temps qu'il aura fallu à Brive, et Léo Carbonneau, pour prendre l'avantage au score. Sur le coup d'envoi capté par les Montois, Galletier parvient à arracher le ballon. Le cuir revient dans les mains de Léo Carbonneau, qui voit un espace dans lequel s'engouffrer pour aller marquer l'essai le plus rapide de la saison en Pro D2. L'entame de match est idéale pour les Brivistes, les Montois sont sonnés d'entrée de jeu.

Le bal des occasions gâchées

Sonnés, mais pas coulés, les Montois ont bien réagi en première période mais ont manqué cruellement de réalisme. Au moins trois occasions nettes d'essais ont été vendangées par les Landais. D'abord sur une mêlée à cinq mètres, où la mêlée landaise se fait enfoncer par le pack briviste. C'est ensuite sur une pénaltouche volée à cinq mètres, et sur une séquence de pick and go sur la ligne briviste que les Montois ont vu leurs espoirs d'essais s'envoler en première période. D'un réalisme froid, c'est bien Brive qui menait largement à la pause (16-3).

Une conquête impériale

Malgré un 10-0 passé par les Montois dès le retour des vestiaires, grâce notamment à un éclair de génie de l'arrière portugais Simao Bento (53e), les Brivistes n'ont pas paniqué. Car malgré ce début de saison timide, s'il y a bien quelque chose qui fonctionne à Brive, c'est la conquête ! Si elle a d'abord permis aux Brivistes de bien défendre, notamment en mêlée, elle aura également permis de bien attaquer en seconde période. Après une énième touche volée dans les 22 mètres montois, les Brivistes ont imposé une grosse séquence de jeu avec ses avants. Et après une série de pénaltouche, et de mauls, les joueurs du CAB ont obligé Benjamin Hernandez à siffler un essai de pénalité, accompagné d'un carton jaune, pour reprendre le large (23-13, 61e). Avec une deuxième ligne et une mêlée impériale en fin de match, Brive n'a encaissé que trois points et sécurisé la victoire.

Le joueur : Stuart Olding

Un joueur, une stat : Stuart Olding tournait à 60% de réussite devant les poteaux avant le match, Brive était l'équipe la moins réaliste de Pro D2 dans l'exercice. Ce soir, l'ouvreur irlandais a rendu une copie parfaite, une transformation et trois pénalités. Un 100% qui va faire du bien au moral.

Grâce à cette victoire, Brive reste dans la course au top 6 et remonte à la 8e place du championnat, avec 27 points, deux points derrière Aurillac, 6e. Avec cette défaite à zéro point, une première cette saison, Mont-de-Marsan perd sa deuxième place, au profit de Provence Rugby.