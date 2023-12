Pro D2 - Après sa belle victoire face à Brives il y a deux semaines, Nevers retombe dans ses travers avec une sixième défaite en autant de matchs à l'extérieur. Le promu Dax confirme sa belle dynamique avec une troisième victoire sur les quatre dernières rencontres.

La victoire face au CAB à domicile lors de la dernière journée laissait penser que Nevers était enfin capable d'enchaîner. 15 jours plus tard, l'USON a rechuté face au promu dacquois. Une sixième défaite qui fait tâche puisque c'est également la sixième à l'extérieur cette saison. Si à la maison, les Neversois semblent solides et sûrs de leurs forces, à l'extérieur tout semble différent.

Une première mi-temps ratée

Il ne fallait pas arriver en retard à Maurice-Boyau ce vendredi soir. Après seulement sept minutes de jeu, Dax menait déjà 11-0. Un premier essai d'Ottman pour rassurer son équipe. Le promu est en effet l'équipe qui, avant cette rencontre, avait inscrit le moins d'essais du championnat. Face à l'entame de match des locaux, très vite, on a senti les joueurs de Xavier Péméja retombés dans leurs travers et très vite, les plus de 4000 spectateurs en tribunes sentaient les Landais capables d'accrocher cette équipe. La rencontre se poursuivait et alors que la pluie ne cessait de tomber sur la pelouse, Nevers parvenait à recoller au score grâce à Jason Fraser. Le Sud-Africain, titulaire pour la neuvième fois lors des dix derniers matchs, est l'un des hommes forts de cette équipe. Une pénalité de chaque côté plus tard, les deux équipes rejoignaient les vestiaires sur le score de 13 à 10 en faveur des rouges et blanc.

Et Dax s'envola

Si en première période, l’intensité misent par les hommes de Jeff Dubois sautaient aux yeux de tous les spectateurs, au retour des vestiaires tout étaient différents. Les Usonistes profitaient de la baisse de rythme des Dacquois pour passer devant pour la première fois de la rencontre avec un essai du talonneur Elia.

Mais en moins de cinq minutes, Nevers a vu Dax se relever. Comme une bête blessée, l'USD retourna au combat et obtenait plusieurs pénalités. Romuald Séguy se chargeait de les transformer avant que Hirriart-Urruty profitât d'un superbe travail collectif et d'un carton jaune de l'USON pour permettre à son équipe de prendre le large. Sonné et réduit à 14, Nevers ne parvenait pas à revenir dans la partie. Les esprits commençaient à s'échauffer en fin de rencontre. Sans doute frustrés par leurs doubles visages, les Usonistes auront l'occasion de retrouver la victoire la semaine prochaine face au Stade Montois. De son côté, après s'être donné un peu d'air sur la zone rouge, Dax recevra un autre concurrent au maintien en la personne de Valence Romans et espérera obtenir sa sixième victoire de la saison.