Sur la pelouse d'Armandie, ce vendredi soir, Agen renoue avec le succès en disposant de Colomiers 22 à 3. Les hommes de Bernard Goutta, réduits à 14 après le carton rouge contre William Demotte à la 50ème minute, ont tenu bon défensivement et repartent avec le point de bonus offensif en prime.

Après la lourde défaite subie à Vannes lors de la dernière journée 47 à 10, les Agenais étaient attendus au tournant ce vendredi soir avant de recevoir Colomiers, aussi revanchard après une défaite surprise à Rouen 37 à 24. Sur une pelouse détrempée après une journée bien pluvieuse en Lot-et-Garonne, les deux équipes avaient donc à cœur de montrer un tout autre visage.

Et ce sont pourtant bien les Columérins qui prennent le meilleur début de rencontre, bien aidés par le nombre important de pénalités concédé par Arnaud Duputs et ses coéquipiers. Brett Herron, à 30 mètres des perches, permet sans problème aux hommes de Julien Sarraute de prendre les devants dans cette rencontre (0-3, 12').

À partir de là, plus rien. Colomiers rend un nombre incalculable de ballons et Agen reprend confiance. Les pénalités s'inversent, Thomas Vincent part en touche au lieu de prendre les points. Choix payant puisque Michelangelo Sosene-Feagai, qui avait bien suivi son pack, sur maul, vient inscrire le premier essai de la rencontre (7-3, 24').

C’EST TERMINÉ ! Agen l’emporte au Stade Armandie face à Colomiers Rugby \ud83d\udca5



Félicitations Messieurs \ud83d\udcaa pic.twitter.com/S1wXyscUrU — Agen Rugby - SUA LG (@agen_rugby) December 1, 2023

Malgré les tentatives de réaction des Columérins, les hommes de Bernard Goutta enfoncent le clou, toujours par l'intermédiaire de leurs avants. Toujours sur ballon porté, c'est cette fois-ci Antoine Erbani qui vient récompenser l'effort collectif des Lot-et-Garonnais (14-3, 34'). Ajoutez à cela le carton jaune de Martin Dulon, coupable d'un choc tête contre tête avec Thomas Vincent, et Agen rentre aux vestiaires avec un petit break d'avance.

À 14 contre 15, Agen a tenu bon

Si, en supériorité numérique, Clément Garrigues, suite à une superbe action collective des arrières, permet à son équipe de prendre encore un peu plus le large (19-3, 43'), les débats vont vite s'inverser.

Alors que Martin Dulon est prêt à faire son retour sur le terrain, William Demotte commet l'irréparable. Dans une seconde période très hachée par les échauffourées, le deuxième ligne agenais vient porter un coup de tête à Jean Thomas alors que la tension montait d'un cran. Thomas saigne de la pommette et Monsieur Chereque sort le carton rouge. Agen, jusqu'alors tranquille dans cette partie, commence à sentir le vent tourner.

On joue la 50ème minute de jeu, et Colomiers évolue désormais à 15 contre 14 pendant la dernière demi-heure. Sauf que... les hommes de Julien Sarraute ne parviendront jamais à inscrire le moindre point, souvent stoppés à cinq mètres de l'en-but par une superbe défense agenaise. Pire, Thomas Vincent, auteur d'une nouvelle grande prestation ce soir, viendra ajouter trois points supplémentaires sur drop (22-3, 58').

Après ce drop de 35 mètres, Colomiers tentera à nouveau de réagir mais se cassera encore et toujours les dents sur la défense du SUA. Agen s'impose une nouvelle fois à domicile et reste invaincu sur ses terres (6 victoires et 1 nul depuis le début de la saison). Les hommes de Bernard Goutta, qui ont concédé leur quatrième carton rouge dans cet exercice 2023/2024, reviennent dans la course au top 6 et tenteront de confirmer à Soyaux-Angoulême le week-end prochain.

Colomiers, de son côté, enchaîne avec une deuxième défaite de rang hors de ses bases, et laisse de précieux points dans la bataille aux places de barragistes. Les joueurs menés par Julien Sarraute tenteront de se racheter, à domicile, contre Brive jeudi soir.