Avec l'arrivée de Pierre-Henry Broncan Brive a l'occasion de se rattraper, comptablement ce match face aux Montois, solides deuxième, est primordial pour les Corréziens. Avant ça, ce jeudi soir au Stade des Alpes Grenoble pourrait venir à bout du leader de Pro D2 Vannes... Les pronostics de la 12e journée de Pro D2.

Grenoble - Vannes

C'est le choc de cette 12e journée de Pro D2, sans leur pénalité de six points les Grenoblois seraient largement dans le top 6. Face à eux, Vannes qui n'a perdu qu'une seule fois depuis le début de la saison devra réaliser un gros coup au Stade des Alpes, terre imprenable depuis le début d'exercice. Avec leur grosse équipe, les Isérois voudront montrer qu'il ne faut pas les oublier dans ce championnat.

Notre pronostic : Victoire de Grenoble

Agen - Colomiers

Agen qui ne réalise pas un début de saison rêvé, reste néanmoins invaincu à domicile. Face à Colomiers, qui n'est pas toujours serein hors de ses terres et qui reste sur une défaite à Rouen, les Agenais voudront se faire du bien, au classement d'abord, à la tête aussi. Pour ça il faudra se remettre l'esprit à l'endroit après la rouste subit à Vannes.

Notre pronostic : Victoire d'Agen, bonus défensif pour Colomiers

Béziers - Montauban

Avec des grosses recrues (Samuel Marques, Tim Nanai-Williams), les Bitérrois s'invitent parmi les gros du championnat et sont un peu l'équipe surprise du début de saison. Si le top 4 semble au-dessus, à domicile face à Montauban, Béziers peut confirmer et conforter sa place dans le top 6, qui plus est face à un concurrent direct.

Notre pronostic : Victoire de Béziers, bonus défensif pour Montauban

Provence Rugby - Rouen

Pour les Rouennais qui ont retrouvé les chemins de la victoire face à Colomiers, la marche semble un peu haute cette fois. Provence qui voudra se rattraper après la courte défaite à Mont-de-Marsan et le plus surprenant match nul face à Aurillac à domicile pourrait faire des dégâts dans la défense de Rouen.

Notre pronostic : Victoire bonifiée de Provence

Aurillac - Biarritz

Aurillac accueille un deuxième match de suite à domicile, après la courte victoire face au VRDR et le bon match nul à Aix, l'occasion pour les Aurillacois de faire le plein de points et de confiance est belle. Face à eux, Biarritz enchaîne le bon et le moins bon depuis le début de la saison. Dernièrement, plus le moins bon avec une défaite à Aguiléra contre Dax puis à Montauban.

Notre pronostic : Victoire d'Aurillac

Dax - Nevers

Après la bonne victoire à Biarritz, Dax a connu une lourde défaite à Béziers. En face, Nevers réalise un gros début de saison, mais l'USON n'a pas encore gagné à l'extérieur, pour l'instant ils n'ont rapporté que trois points de leurs déplacements. Une victoire permettrait à Nevers de définitivement confirmer leur place parmi les gros poissons de la Pro D2.

Notre pronostic : Victoire de Nevers, bonus défensif pour Dax

Valence Romans - Soyaux Angoulême

Après un gros début de saison, les promus du VRDR ont plus de mal. Avec quatre défaites lors des quatre dernières rencontres, la coupure du championnat leur a peut-être fait du bien. Il vaut mieux pour eux, la réception d'Angoulême est un match primordial pour leur survie.

Notre pronostic : Victoire du Valence Romans

Brive - Mont de Marsan

C'est la plus grosse interrogation de cette 12e journée de Pro D2. Comment Brive a digéré l’arrivée de son nouveau manageur, Pierre-Henry Broncan ? Premiers éléments de réponse dès ce vendredi soir face à Mont de Marsan. Manque de chance pour les Brivistes, ils n'auront pas vraiment le temps de mettre la machine tranquillement en route puisqu'ils accueillent directement un gros du championnat. L'arrivée d'un nouveau coach peut parfois être synonyme d'électrochoc. Sera-t-il dans le bon sens pour les Brivistes ?

Notre pronostic : Victoire de Brive, bonus défensif pour Mont de Marsan