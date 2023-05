Toulon se déplace au Havre pour disputer cette 25ème journée du Top 14 face au Racing 92. Avec l'objectif de la qualification évidemment. Mais aussi l'impératif que représente l'alignement d'un nombre conséquent de Jiff, répercussion d'un retard sur le quota requis.

Avant ce déplacement au Havre pour affronter le Racing 92, samedi à 21 heures, Toulon s'est fait des nœuds à la tête. Qualif' ou Jiff ? Jiff et qualif' ? Tout se calcule depuis le début de la semaine au Campus RCT. Évidemment, la qualification pour les phases finales de Top 14 est le plus important, comme le rappelle Benoît Paillaugue : "C'est l'objectif de début de saison [...] donc si on gagne la finale en Challenge Cup et qu'on ne se qualifie pas, on dira que la saison est mitigée", admettait le demi de mêlée qui devrait être capitaine contre le Racing 92.

Mais cette qualification en phase finale a forcément pris un coup dans l'aile après la défaite varoise au Vélodrome face à La Rochelle (8-23). Suite à ça et face à l'impératif des Jiff, le déplacement chez le Racing 92 devrait se faire avec beaucoup de turn-over et un gros vent de jeunesse. Selon nos informations, vingt joueurs Jiff pourraient faire le voyage en Seine-Maritime.

"On connaissait la contrainte et nous avons essayé de la gérer le mieux possible"

Le quota de Jiffs est une obligation pour le duo Mignoni-Azéma. Parce que Toulon n’est, pour l’heure, pas dans les clous qu’impose la Ligue Nationale de rugby en termes de « Joueur Issu des Filières de Formation ». Interrogé à ce sujet, le manager Franck Azéma s'est exprimé ce jeudi matin : "Dans la compétition, un aspect important, c'est le recrutement et comment tu gères ton effectif. On essaye de rééquilibrer ça mais ça ne se fait pas en un an. On connaissait la contrainte et nous avons essayé de la gérer le mieux possible. Il y a des blessés, des choix tactiques et tu joues la gagne tous les week-ends."

Alors que la moyenne de 16 Jiff par feuille de match est le standard imposé, le RCT est encore en dessous de cela. À noter qu'à chaque rencontre où Toulon a aligné plus de 16 Jiff, ils se sont inclinés (à Perpignan, contre le Racing 92 et Montpellier à Mayol). Il reste donc deux matchs au club varois, sans compter de potentielles phases finales, pour rentrer dans la règle. Pour cela, le RCT devra aligner environ 36 joueurs Jiff sur les deux derniers matchs pour pouvoir mettre une équipe type lors des phases finales, si phase finale il y avait. En effet, un total de 416 joueurs Jiff alignés est requis sur l’ensemble de la saison et le chiffre actuel s’élèverait à 380 (source Allrugby). Pour rappel, si le quota de JIFF n’est pas atteint, des sanctions de points pour la saison suivante sont prévues ainsi qu'une amende. Des retraits de points au classement pouvant aller de 6 à 12 points.