Particulièrement véhément à l'encontre du sélectionneur Fabien Galthié, lundi sur les ondes de RMC à l'occasion de l'émission Le Super Moscato Show, l'ancien trois-quarts centre international Denis Charvet (23 sélections) est revenu sur ses propos, ce mardi.

La sortie a fait du bruit. Lundi, au Super Moscato Show pour lequel il est un chroniqueur régulier, l'ancien centre international Denis Charvet (23 sélections) s'en est pris directement au sélectionneur du XV de France Fabien Galthié. Ou plutôt, à sa communication depuis l'élimination à la Coupe du monde, en quart de finale face à l'Afrique du Sud. "C'est hallucinant. Je suis halluciné. Je suis épuisé, il m'épuise et je rentre dans une phase où je ne le supporte plus. On sort d'un échec en Coupe du monde. C'est un échec et il faut bien appeler ça un échec. Cet échec, il faut l'expliquer. Tous les journalistes du monde entier attendent des explications qu'il n'a toujours pas données." Des propos qui ont fait polémique et qu'il a tenu à préciser, ce mardi. "Ce n'est absolument pas un problème de personne. Je n'ai rien contre Fabien (Galthié), c'est mon pote ! Jamais je ne dirai de mal de sa personne."

"Cette sortie, c'était surtout l'expression de ma frustration"

Passée cette mise au point, Charvet revient sur le cœur du sujet. "Cette sortie, c'était l'expression de ma frustration. D'abord par rapport à ce match et l'élimination, qui a créé beaucoup de déception chez moi comme chez tous les amoureux du rugby français. Face à cette émotion, j'avais besoin d'explications et je ne les ai pas complètement, c'est l'autre frustration. Fabien connaît le rugby, il maîtrise son sujet mais je trouve qu'il n'en dit pas assez à propos de ce quart de finale. On en reste à tous ces éléments de data, cette histoire de flèche du temps, tous ces trucs de communication qui ne suffisent pas à expliquer l'échec. C'est ce qui me frustre. Comme beaucoup, j'aurais besoin de comprendre. C'est à ce sujet que j'aimerais des précisions et que ma frustration s'est exprimée à l'antenne."