Toulouse, avec sa pléiade d'internationaux, recevait Clermont, et les Bleus n'ont pas tous brillé à Ernest-Wallon. Un peu plus tôt dans l'après-midi de samedi, deux Baptiste se livraient un duel à distance, Serin s'est montré plus à son avantage que Couilloud, son homologue lyonnais. Retour sur le week-end des internationaux français.

C'est Toulon qui a ouvert cette huitième journée de Top 14. Si deux mondialistes du RCT (Charles Ollivon et Gabin Villière) profitaient de leur dernière semaine de vacances, Baptiste Serin, qui prétend toujours à la sélection, était lui bien sur la pelouse. Sans être aussi décisif que la semaine dernière, le demi de mêlée s'est montré très juste dans ses choix. C'est lui, le chef d'orchestre sur la rade.

Un peu plus tard dans l'après-midi, les Lyonnais affrontaient Bayonne, qu'ils ont fini par battre. Baptiste Couilloud, qui livre un duel à distance avec Serin pour une place en équipe de France, s'est montré moins à son avantage. Sorti après une heure de jeu, le capitaine lyonnais n'a certainement pas marqué des points.

Penaud à la fête

Pour sa première titularisation dans son nouveau jardin de Chaban-Delmas, Damian Penaud a inscrit un quadruplé en une mi-temps... en toute simplicité. Yoram Moefana a lui aussi réalisé une performance solide. Sans se montrer flamboyants, Maxime Lucu et Matthieu Jalibert ont bien conduit les leurs.

Pour clôturer ce samedi de rugby, c'est le Stade toulousain qui recevait une équipe de Clermont plutôt remaniée. Les internationaux rouge et noir ont été à l'image de leur équipe depuis le début de saison, parfois étincelants, parfois en dedans.

Symbole de cette dualité, Thomas Ramos qui offre le bonus grâce à une magnifique percée, se met aussi à la faute et se fait intercepter sur l'essai de Irae Simone. Encore plus inhabituel, il manque une pénalité largement dans ses cordes. Après une première mi-temps presque quelconque, Antoine Dupont, repositionné à la mêlée, s'est montré décisif en seconde période. Sa passe pour l'essai de Tauzin est un modèle du genre. Comme leur demi de mêlée, les avants toulousains ont été bien plus en vue pendant le second acte.

Bourgarit n'a pas aidé

Pour finir ce week-end, c'est La Rochelle qui se déplaçait sur la pelouse (synthétique) de la Paris-La Défense Arena. L'expulsion précoce de Teddy Thomas n'a pas aidé les Maritimes, mais le talonneur et capitaine des Rochelais, Pierre Bourgarit, ne s'est lui non plus pas montré à son avantage. Fautif sur un maul écroulé, il est doublement pénalisé, par un carton jaune et un essai de pénalité. S'il marque un essai, il rate également de nombreux lancers en touche. De l'autre côté, c'est Gaël Fickou qui s'est illustré, lui dans le bon sens : solide en défense, précieux en attaque, le centre a réalisé une belle performance.