Malgré l'échec sportif après la défaite des Bleus en quart de finale du Mondial (28-29), Antoine Dupont commence à digérer ce moment dur de sa carrière. Pour lui, il faut voir le côté positif et la dynamique que cela a crée dans tout l'Hexagone. Il espère que cet engouement se poursuivra pendant les Jeux olympiques 2024 à Paris autour du rugby à 7.

La cicatrice est encore loin d'être refermée. Celle qui s'est ouverte un soir d'octobre 2023 après une cruelle défaite face à l'Afrique du Sud (29-28). Antoine Dupont avait mal vécu l'échec, avec un amer sentiment d'injustice comme il en parle ici dans son entretien avec Thierry Henry pour Bros Stories. Pour autant, il a su en tirer du positif non pas par le prisme sportif malheureusement mais dans l'aspect humain que cette équipe de France a dégagé. Il y voit une forme de réussite dans ce que le XV de France a réussi à créer comme engouement, comme capital sympathie auprès du public français. La popularité que tous ont ressenti pendant la Coupe du monde est évidente, en témoigne les stades pleins lors du Mondial mais aussi la starification des Bleus avant et surtout après le Mondial. Le numéro 9 du Stade toulousain s'explique. "Je pense qu'il s'est passé quelque chose en France pendant la Coupe du monde, même si on n'a pas eu le résultat escompté. Il y a eu une ferveur populaire où les gens hors amateurs de rugby se sont regroupés derrière cette équipe. Cela a permis de faire avancer le rugby en terme de notoriété, en terme d'images positives. Avec les valeurs qu'on a véhiculé, les gens s'y sont retrouvés."

Après la plus grande compétition existante à XV, Antoine Dupont prétend donc a prendre part à la plus prestigieuse dans la discipline à 7. Si rien n'est acquis officiellement comme il faut bien le rappeler, son absence à Paris 2024 semble tout bonnement inévitable. Il devrait d'ailleurs amener avec lui quelques coéquipiers du XV de France. "Ca va être une équipe différente mais ca reste dans le même sport. Et d'avoir cette exposition olympique, ca peut permettre au sport et au rugby français de se developper encore plus. Moi je le fais pas dans une démarche marketing, si j'y vais ce que j'essaie d'être bon et de gagner. Mais je pense que ça peut apporter une lumière sur notre sport"

"Moi tu m'as touché dans une défaite"

Dans une séquence assez sympathique, l'iconique avant-centre d'Arsenal Thierry Henry encense Antoine Dupont. "Toi t'es le Kylian (Mbappé) du rugby, donc si t'y vas, les mecs vont regarder, et ca change tout." Et Dupont du tac au tac : "Oui mais il est champion du monde lui (rires)". Pour l'ex-attaquant des Bleus, les titres comptent évidemment dans une carrière mais cela n'est pas forcément suffisant. "Pendant longtemps, je me disais le plus important c'est les titres. Bon forcément, si tu arrêtes ta carrière et que tu as pas de titres, ca fait un peu tâche. J'ai réalisé après, mais longtemps après la fin de ma carrière et bcp plus maintenant, que ce qui est pratiquement aussi important, c'est comment tu vas inspirer les gens. C'est au même niveau que les titres. Et moi tu m'as touché dans une défaite."

Ici, Henry fait donc référence au quart de finale des Bleus face aux Springboks. Une défaite douloureuse certes mais qui a eu un très fort retentissement dans les coeurs et les têtes des supporters tricolores. "C'est ce que j'allais te dire, insiste Dupont. On a plus marqué et touché les gens en perdant en quart que même avec le grand chelem en 2022."