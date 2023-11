En pleine crise sportive et financière, la fédération australienne réclame plus de 600 000 euros à la FFR après que Bernard Laporte et Hamish McLennan, les anciens présidents des deux fédérations, ont scellé ce deal en 2021 dans l'optique du match de préparation entre les Bleus et les Wallabies, en août dernier.

Le rugby australien est dans un terrible cercle vicieux. Après le départ brutal d'Eddie Jones et celui d'Hamish McLennan à la présidence de la fédération, Rugby Australia (RA) réclame aujourd'hui plus de 600 000 euros à la FFR (un million de dollars australiens). Selon The Sydney Morning Herald, la fédération australienne tente de récupérer cette somme après que Bernard Laporte et Hamish McLennan, les anciens présidents de la FFR et de RA, ont scellé ce deal en 2021, via l'organisation d'un match de préparation entre les Bleus et les Wallabies, en août 2023. Le hic ? Il est que l'actuel directeur du rugby de Montpellier a donné un accord verbal à l'ancien patron de la fédération australienne d'un montant environnant 1,7 million de dollars australiens (plus d'un million d'euros). Aucun contrat écrit n'a été signé entre les deux parties. Un constat confirmé par Florian Grill pour Rugbyrama en juillet dernier, alors que la tenue de la rencontre France - Australie était menacée. Exclusive: Rugby Australia chasing over $1m from French union after contracting blunder. https://t.co/rwWZlDo0JH — Tom Decent (@tomdecent) November 25, 2023 60 000 euros déjà versés par la FFR "D’abord, nous leur avons dit que, pour ce qui était des droits TV, cela relevait de la compétence du Comité du Tournoi des 6 Nations, organisateur des "Summer Nations Séries 2023". Ensuite, nous leur avons rappelé que nous les aidions sur le plan logistique pour leur séjour en France. Et puis, nous leur avons proposé de leur verser 50 % des recettes au-delà des 65 000 places budgétées", justifiait l'actuel président de la FFR. Le média australien informe également que la FFR a donné 60 000 euros à la fédération australienne, à ce jour. Rugby Australia est actuellement en négociations pour récupérer la totalité du montant promis par Bernard Laporte à cette époque. "Nos discussions avec la FFR se poursuivent sur cette question, elles ne sont pas finalisées", a déclaré le directeur général de RA, Phil Waugh, dans un communiqué. "Le nouveau président de la FFR, M. Florian Grill, a été très engagé dans ces discussions. Nous sommes impatients de finaliser le paiement et de poursuivre nos relations solides avec la FFR". Malgré un excédent budgétaire en 2022 (8,2 millions de dollars australiens), la fédération australienne devrait enregistrer une perte importante de revenus à la fin de l'année 2023 à cause de la baisse de test-matchs organisés à domicile.