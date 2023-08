INFO MIDI OLYMPIQUE - Le XV de France, qui affronte ce samedi à Nantes les Fidji, doit affronter l’Australie le dimanche 27 août au Stade de France pour le quatrième et dernier match de préparation de l’été. Toutefois, selon nos informations, la tenue de la rencontre est menacée. Explications.

Le XV de France jouera-t-il son quatrième et dernier match de préparation le dimanche 27 août au Stade de France contre l’Australie ? La question mérite d’être posée. Selon nos informations, l’Australie menace de ne pas disputer ce match. La raison ? La FFR a reçu il y a peu un courrier de la part de la Fédération australienne pour réclamer une somme d’argent qui lui aurait été promise lors de l’organisation de cette rencontre. Or, aucun contrat avec la FFR n’a été signé. "Sur la foi des propos des dirigeants australiens, nous avons découvert un accord oral pour une somme de l’ordre d’un million d'euros ou un peu moins, confirme le président de la FFR Florian Grill, joint par téléphone ce vendredi pour réagir à nos informations. La fédération australienne nous a donc écrit pour percevoir cette somme, plus un pourcentage sur les droits TV." Un accord qui aurait donc été donné à l’époque de l’ancienne gouvernance. "Évidemment, cela n’avait pas été budgété", insiste Florian Grill.

Grill : « Nous essayons d’éteindre les incendies »

La FFR a donc réagi et fait parvenir un courrier hier jeudi, pour répondre à son homologue australienne. "D’abord, nous leur avons dit que, pour ce qui était des droits TV, cela relevait de la compétence du Comité du Tournoi des 6 Nations, organisateur des "Summer Nations Séries 2023", ajoute le président de la FFR. Ensuite, nous leur avons rappelé que nous les aidions sur le plan logistique pour leur séjour en France. Et puis, nous leur avons proposé de leur verser 50 % des recettes au-delà des 65 000 places budgétées."

À ce jour, une réponse de Rugby Australia est toujours attendue, mais Florian Grill se dit optimiste. Le président de la FFR assure, de toute façon, ne pas pouvoir faire autrement. "La situation financière dont nous héritons à la FFR est pire que ce que l’on craignait, avec un déficit autour de 20 millions d’euros, déclarait-il mercredi sur Rugbyrama.fr. Pas 9 ou 13 comme on l’a un temps évoqué." Et il concluait ainsi : "Cette situation, nous la gérons et essayons d’éteindre les incendies."