La huitième journée de Top 14 débutera ce samedi après-midi. Parmi les affiches à ne pas manquer, Toulouse - Clermont ce samedi à 21h05. Voici à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la rencontre.

À l'aube de cette huitième journée de Top 14 ne manquez pas les plus belles affiches du week-end ! À commencer par la rencontre qui opposera Toulouse et Clermont ce samedi soir.

À quelle heure regarder le match Toulouse - Clermont ?

Pour ne pas manquer le choc qui opposera Toulousains et Clermontois il faudra être installé pour 21 heures ! Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 21h05 plus précisément. M. Ramos sera l'arbitre de cette rencontre. Il sera assisté de MM. Gasnier et Mallet. M. Gauzins sera en charge de l'arbitrage vidéo.

Sur quelle chaîne tv suivre en direct le match Toulouse - Clermont ?

C'est donc dans leur antre, sur la pelouse d'Ernest-Wallon que les hommes d'Ugo Mola tenteront de se racheter après la défaite face aux Castrais. Si vous n'avez pas la chance d'être au stade, le match sera diffusé sur Canal + dans la foulée du Canal Rugby Club, émission diffusée en clair. À noter que l'ASM se déplace dans la ville rose après une défaite face à Toulon.