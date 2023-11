Castres a annoncé la prolongation du pilier droit Levan Chilachava, 32 ans, arrivé au CO en 2021 et désormais Olympien jusqu'en 2026.

Cadeau de Noël en avance pour les supporters du Castres olympique. Le club a annoncé officiellement les prolongations de Levan Chilachava (32 ans), Aurélien Azar (29 ans) et Gauthier Doubrère (27 ans). Les trois joueurs sont désormais engagés jusqu'en 2026 avec le CO.

“Je suis très heureux de continuer mon aventure avec le CO encore 2 années de plus, a confié Levan Chilachava sur le site du club, lui qui était arrivé en 2021 en provenance de Montpellier. Je me sens ici comme chez moi, c’est ma famille ! Les joueurs le staff, les supporters… j’adore ce lien que j’ai avec tous ! C’était vraiment important pour moi de continuer ma carrière ici!”. Le demi de mêlée Gauthier Doubrère, 15 feuilles de match la saison dernière, a choisi aussi de prolonger son aventure dans le Tarn. "Je me sens hyper bien dans le club, dans le groupe. J’apprécie l’état d’esprit présent dans le club, tout est bien structuré, c’est vraiment l’image que j’avais du CO, ça me correspond." Enfin, Aurélien Azar, autre pilier droit arrivé en 2022 de Carcassonne, prolonge aussi de deux années supplémentaires. "J’ai l’envie de continuer à progresser à ce niveau-là et de jouer le maximum de matchs. Le CO a tous les outils pour m’aider dans mes ambitions."