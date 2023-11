Alors que Midi Olympique annonçait dans son édition du 17 novembre que George North était en contact avancés avec Provence rugby, le quotidien Sud Ouest révèle que l'international gallois a donné son accord pour y évoluer la saison prochaine.

Déjà dans son édition du 17 novembre dernier, Midi Olympique annonçait dans ses colonnes que George North et Provence rugby étaient en contacts avancés. En effet, l'international gallois avait visité les installations modernes du club basé à Aix-en-Provence et rencontré ses dirigeants en milieu de semaine dernière. Ce vendredi, Sud Ouest révèle qu'il aurait donné son accord à Provence rugby pour en porter les couleurs la saison prochaine.

Si cela venait à aboutir, ce serait un recrutement de premier plan pour la formation de Mauricio Reggiardo, actuellement troisième de Pro D2. En effet, George North cumule, à 31 ans, 118 sélections avec le pays de Galles (47 essais) et deux tournées avec les Lions britanniques et irlandais (2013 et 2017 ; 2 essais). Le puissant trois-quarts centre (1,93m, 110kg) a aussi remporté quatre Tournois des 6 Nations (2012, 2013, 2019, 2021) dont deux grands chelems (2012, 2019) et participé à quatre Coupes du monde. Cela confirmerait également la crise que traverse le rugby gallois, puisque les Ospreys ne seraient pas en mesure de pouvoir le conserver.