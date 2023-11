Actuel deuxième de Pro D2, Provence Rugby se montre également très actif sur le marché des transferts et travaille dur pour s’attacher les services de la star galloise, George North.

Les dirigeants aixois veulent que la belle dynamique enclenchée par leur club en cet exercice 2023-2024 (six victoires, deux nuls et deux défaites) ne se résume pas à un feu de paille. Alors pour cela, ils se montrent ambitieux et très actifs sur le marché des transferts, en travaillant à enrôler des joueurs de grande qualité en vue de la saison prochaine. Leur dossier prioritaire ? Il est de taille. Car il ne concerne rien moins que l’emblématique trois-quarts centre du pays de Galles et des Lions britanniques et irlandais, George North.

Selon nos informations, le centre de 31 ans et aux 118 sélections avec le XV du Poireau a visité, en milieu de semaine, les installations du club provençal et a rencontré ses dirigeants. Une étape supplémentaire qui montre le rapprochement entre les deux parties. Car les contacts ne datent pas d’hier. Dans notre édition du 18 septembre dernier, nous vous indiquions que plusieurs cadors du XV de la Rose et du championnat anglais intéressaient le Top 14 : Kyle Sinckler, Lewis Ludlam, Will Stuart et Elliott Daly, tous en fin de contrats avec leurs clubs respectifs. Depuis, les deux premiers cités se sont engagés avec le RCT. Nous indiquions également que le contrat liant North à son club des Ospreys arriverait à son terme en juin 2024. Provence Rugby s’était déjà positionné sur ce trois-quarts aux dimensions de troisième ligne (1,93 m, 110 kg).

Reggiardo va prolonger pour une saison

Si les dirigeants de Provence Rugby venaient à attirer North dans leurs filets, ce dernier serait assurément la recrue phare de tout le championnat de Pro D2. Car son CV sportif est long comme le bras : troisième plus jeune Gallois à devenir international, le natif de King’s Lynn avait inscrit un doublé contre les champions du monde sud-africains dès sa première sélection. Il avait ensuite remporté quatre Tournois des 6 Nations (2012, 2013, 2019, 2021) dont deux grands chelems (2012, 2019), participé à quatre Coupes du monde (2011, 2015, 2019, 2023) ainsi qu’à deuxtournées des Lions britanniques (2013 et 2017). En club, il avait remporté le championnat anglais et la Challenge Cup en en 2014.

Les dirigeants ne travaillent pas que sur les joueurs. Selon nos informations, Mauricio Reggiardo, l’actuel manager, va prolonger son contrat d’une saison supplémentaire. Visiblement, les bons résultats de l’équipe ont donné l’envie aux dirigeants de prolonger le contrat de l’ancien Puma qui, rappelons-le, avait pris les commandes du club aixois en mars 2021.