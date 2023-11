Le Stade toulousain a officialisé l'arrivée de l'Écossais Blair Kinghorn, 26 ans, en provenance d'Édimbourg. Il arrivera le 4 décembre.

Blair Kinghorn est un joueur du Stade toulousain. Le club champion de France en titre l'a officialisé ce jour. Comme nous vous l'avions annoncé, l'Écossais rejoint la ville rose, notamment pour remplacer Melvyn Jaminet et potentiellement dépanner à l'ouverture en l'absence de Romain Ntamack, blessé au genou.

????? ???????? ??? ?????????? ! \ud83d\udd34\u26ab



L’international écossais s’engage avec le club jusqu’en 2026 \u270d\ufe0f



Axe 2 : Renforcer son effectif #Trajectoire2027 — Stade Toulousain (@StadeToulousain) November 23, 2023

L'arrière, qui évoluait à Édimbourg, a pour lui une grande expérience (51 sélections et plus de 100 matchs en club). Il a signé un contrat de trois ans et arrivera le 4 décembre à Toulouse, comme l'a confirmé le communiqué.

Nous avons accepté à contrecœur

Sean Everitt, l'entraîneur principal d'Édimbourg, a également confirmé le départ de son joueur, non sans un certain regret. "Son intention de partir à la fin de son contrat actuel a certainement joué un rôle dans notre décision d'accepter sa libération prématurée." En effet, l'ouvreur était en fin de contrat en juin 2024 et n'a pas souhaité prolonger. D'un point de vue pécuniaire, le club écossais avait tout intérêt à libérer son joueur, comme l'a confirmé Sean Everitt : "C'est sur cette base que nous avons accepté à contrecœur cette libération en échange du paiement d'une somme importante de la part de Toulouse, que nous allons maintenant examiner attentivement comment elle peut être réinvestie au mieux dans le club." De son côté, le Stade toulousain avait récupéré de l'argent suite au départ de Melvyn Jaminet pour Toulon.

Lire aussi : Pourquoi Blair Kinghorn est la recrue parfaite pour Toulouse

Kinghorn semble être une très bonne recrue pour Toulouse. Sa polyvalence (il a explosé au poste d'arrière mais peut aussi évoluer à l'ouverture) va bénéficier au club de la Haute-Garonne et offrir à Ugo Mola plusieurs solutions pour sa ligne de trois-quarts. Capable aussi de buter, l'Écossais est très à l'aise sous les ballons hauts et son gabarit imposant (1m90, 101kg) lui permet bien souvent de dominer les duels et les contacts.