Au milieu d'une grande interview accordée à Midi Olympique, dans laquelle il n'avait épargné personne, Vincent Etcheto avait notamment visé Bernard Laporte, alors président de la Fédération Française de Rugby. Quatre ans plus tard, voilà que les deux hommes vont collaborer à Montpellier.

Vincent Etcheto est un homme qui sait dire ce qu'il pense. En 2019, alors qu'il venait de voir son aventure avec l'Aviron bayonnais se terminer, le petit-fils de Jean-Dauger avait accordé une interview à Midi Olympique. Dans celle-ci, l'ancien entraîneur de l'UBB revenait sur diverses choses et ne s'interdisait pas de tacler quelques-unes des personnalités publiques du rugby français. Quatre ans plus tard et après un passage à Soyaux-Angoulême, Etcheto est de retour en tant qu'entraîneur au sein du nouveau staff de Montpellier. Ce dernier est dirigé par Patrice Collazo - qui remplace Richard Cockerill - et intègre Antoine Battut, Christian Labit et donc Vincent Etcheto. Surtout, l'information principale est l'arrivée de Bernard Laporte en tant que Directeur du rugby.

Bernard Laporte est à Montpellier où il commence sa mission de directeur du rugby du MHR. Il livre ses premiers objectifs et les détails du nouveau staff qu’il a choisi \ud83d\udde3\ufe0f



L'interview complète > https://t.co/E3Xn68kKQ0 pic.twitter.com/WYivxsiX5Y — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 19, 2023

"Parfois, les statistiques rassurent les incompétents"

Un remaniement qui a surpris, puisque beaucoup de forts caractères se retrouvent dans ce staff, qui "se comprend et on s’entend déjà bien", assure Christian Labit. Pourtant, lors de la fameuse interview d'Etcheto mentionnée plus haut, le Bayonnais de naissance ne s'était pas montré tendre avec Laporte. Extrait : "On a eu un entraîneur du XV de France, Bernard Laporte qui était une fashionista. Un jour, on jouait comme les Sud-Af’, un autre comme les Australiens, puis comme les Anglais. Il connaît le jeu, sait parler aux hommes mais, avec lui, le dernier qui parle a raison. En sport, c’est terrible." Pour rappel, ces propos ont été prononcés en 2019 et il se peut qu'entre-temps, de l'eau ait coulé sur les ponts.

Il est aussi intéressant d'observer que lors de cet entretien, Etcheto avait déjà évoqué les risques de la data dans le rugby. Un sujet qui avait grandement fait parler récemment avec les explications de Fabien Galthié après la Coupe du monde. "Parfois, les statistiques rassurent les incompétents, avait asséné Etcheto. Je ne dis pas qu'il n'y a que des incompétents dans le rugby français mais il y en a quelques-uns. J'en ai croisé. [...] Fabien Galthié a été champion avec le Stade français (2007). Il est devenu l'entraîneur prodige et surdoué. Pourtant, depuis, plus rien !"