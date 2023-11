Christian Labit, nouvel adjoint dans le staff de Montpellier, s'est exprimé sur sa nouvelle fonction et son ambition de redresser le club héraultais. Après sa dernière aventure à Carcassonne, Labit assure que la relation entre les nouveaux hommes forts du MHR est saine.

Bernard Laporte, Patrice Collazo, Vincent Etcheto et Christian Labit. Montpellier s'est doté en moins de vingt-quatre heures d'un quatuor que tout oppose pour redresser sa situation. Lanterne rouge du Top 14 avec six défaites d'affilée, le MHR n'a pas besoin d'un électrochoc mais d'un gigantesque coup de tonnerre. Au milieu de ces quatre egos, Labit entend rassurer les supporters montpelliérains. Dans les colonnes de Midi Libre, l'ancien entraîneur de Carcassonne affirme que la synergie commence à prendre au sein du nouveau staff héraultais. "Je crois que dans des situations particulières, il faut peut-être des entraîneurs particuliers. On a besoin de relever un défi difficile, donc il faut du caractère. Mais on se comprend et on s’entend déjà bien. Car avant de bosser ensemble, on a joué les uns contre les autres et on s’appréciait énormément. Cette relation va nous permettre de viser la même cible. En gros, on veut faire réagir les hommes".

Un habitué de la mission maintien

À Montpellier, Christian Labit laisse la casquette d'entraîneur général au profil de responsable des rucks et des attitudes au contact. Mais l'ancien troisième ligne de Toulouse apportera surtout son expérience de manager dans la tempête. Habitué à jouer le maintien avec Carcassonne, entre 2017 et 2023, Labit veut se servir de ses expériences passées pour faire renaître le champion de France 2022. "Ce genre d’expérience, je l’ai déjà vécue, je sais ce que ça représente. C’est simple mais valorisant, parce que tu as la sensation de donner un souffle nouveau aux joueurs. J’aime relever des défis, ça me permet d’aller au plus profond des hommes".