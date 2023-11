Richie Mo'unga a quitté les Crusaders pour le Japon juste après la Coupe du monde. Le demi d'ouverture de la Nouvelle-Zélande veut rester au pays du Soleil Levant jusqu'à la fin de sa carrière et ainsi mettre un terme à son aventure avec les All Blacks.

Richie Mo'unga est déjà amoureux du Japon. À peine arrivé à Tokyo suite à son départ des Crusaders, le demi d'ouverture de la Nouvelle-Zélande (29 ans ; 57 sélections) veut jouer au pays du Soleil Levant jusqu'à sa retraite, comme il l'a confié à plusieurs médias locaux. "Je suis concentré sur le présent, je veux juste donner tout ce que je peux à Toshiba. Je me vois vraiment jouer ici aussi longtemps que possible jusqu'à ma retraite. Je n'aime pas utiliser le terme d'année sabbatique. Ce n'est pas un repos pour moi, ce n'est pas l'affaire d'un an. Je suis pleinement impliqué et pleinement engagé".

Richie Mo'unga a passé sept saisons avec les Crusaders. Dave Lintott / Icon Sport - Dave Lintott / Icon Sport

Finaliste de la dernière Coupe du monde avec les All Blacks, Richie Mo'unga est l'un des tauliers néo-zélandais depuis plusieurs saisons. Son départ pour le Japon annule automatiquement ses chances de jouer pour le maillot noir, mais l'ouvreur semble plutôt bien vivre cette contrainte. L'ancien numéro 10 des Crusaders ne regrette pas l'enchaînement des saisons avec la franchise de Canterbury. "Chaque saison, pendant de nombreuses années, c'était pareil, pareil, pareil... C'est une expérience pour moi de tester mes capacités dans un environnement différent". Mo'unga espère jouer le meilleur rugby de sa carrière au sein de la Japan Rugby League One dont la saison débutera le 9 décembre.