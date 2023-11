Avec sa victoire face à Lyon, Oyonnax poursuit son début de saison intéressant. Titulaire au centre, Théo Millet a réalisé une grande performance. Il est l'oscar de la semaine Midi Olympique.

Des essais en Top 14, Théo Millet en avait déjà inscrit deux dans sa carrière. Pas sous le maillot du Stade français, club de ses débuts avec lequel il avait disputé onze rencontres à ce niveau (entre 2016 et 2018) mais sous celui d’Oyonnax, club rejoint en 2018 et avec lequel, après cinq passées à mûrir en ProD2, il a effectué son grand retour au plus haut niveau.

Titulaire à six reprises depuis le coup d’envoi de la saison (il n’était pas du voyage à Castres la semaine passée), le trois-quarts centre oyonnaxien avait ouvert son compteur en Top 14 dès la 1rejournée, à Mathon, face à Clermont. Une semaine plus tard, il récidivait face à son ancien club, le Stade français.

Théo réalise dans les phases défensives un énorme travail

Ce samedi le centre a doublé la mise en réalisant un coup double face aux Lyonnais : un premier essai après vingt minutes de jeu pour créer le break, un autre huit minutes plus tard pour assommer le Lou avec, à chaque fois, une complicité parfaite avec son demi de mêlée Jonathan Ruru à la sortie d’un maul. Tonique, solide sur les appuis, Théo Millet est un perceur de murailles. Il l’a encore démontré face au Lou pour placer son équipe sur le chemin de la victoire. Joe ElAbd, son entraîneur, ne se contente pas de cette approche : "Il y a les essais inscrits mais dans le jeu, Théo réalise dans les phases défensives un énorme travail qui peut parfois passer inaperçu. Il contribue également à animer et dynamiser notre jeu."

En début de saison, celui qui a déjà disputé 123 rencontres sous le maillot des Oyomen exprimait sa philosophie : "Le plus important est que chacun parvienne à élever son niveau de jeu pour qu’au final l’équipe performe." Contrat rempli face au Lou.