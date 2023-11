Une victoire d’acharnés. Dans son antre de Charles-Mathon, Oyonnax défiait le LOU samedi dans le cadre de la 7e journée de championnat. Oyo épingle cette fois-ci son voisin lyonnais (38-20), après avoir déjà obtenu le scalp de Clermont et La Rochelle cette saison. Un troisième succès qui permet à la formation de Joe El Abd de continuer de naviguer en dehors de la zone rouge. En face, les Lyonnais concèdent une troisième défaite de rang et se retrouvent d’ailleurs rejoints au classement par leurs adversaires du jour.

Avec une impressionnante rage de vaincre ! Face aux Lyonnais, les Oyonnaxiens démarrent leur rencontre pied au plancher. Très incisifs en chasse sous les coups de pied de pression qu’ils assènent à leurs adversaires, les Haut-Bugistes mettent fortement leurs adversaires à la faute en début de partie. Après 18 minutes, le LOU a déjà concédé 5 fautes.

Oyonnax avait faim de LOU

Après avoir concrétisé cette domination par deux pénalités de Domingo Miotti, Oyonnax passe la vitesse supérieure en cherchant la touche plutôt que les perches. Résultat positif dans la foulée puisque le centre Théo Millet inscrit le premier essai de la partie (13-3, 20e). Le LOU tente de répondre par la même méthode. Pénalité en touche, ballon porté enclenché mais la défense oyonnaxienne vient coffrer le ballon (25e). En confiance et porté par un enthousiasme débordant, les Haut-Bugistes multiplient les lancements de jeu qui mettent leurs adversaires en difficulté. Après une mêlée, Théo Millet vient boucler victorieusement le nouveau temps fort (20-3, 29e). Avant la pause, Oyo enfonce encore un peu plus le clou grâce à un essai en force de Tommy Raynaud (40e+1). Comme Domingo Miotti est impeccable dans ses tentatives au pied (6/6 dans ce premier acte), Oyo fait un véritable cavalier seul et mène 30-3. Costaud !

Réveil lyonnais, résistance oyonnaxienne

Au retour des vestiaires, la rage a changé de camp sur l’entame. Piqués dans leur orgueil, les Lyonnais reviennent avec la ferme intention de montrer un autre visage. Et cela est concrétisé par un essai en force de Jordan Taufua (42e), suivi par une réalisation de Davit Niniashvili sur un service d’Arno Botha (46e). Mais les Oyonnaxiens font le dos rond, laissent passer l’orage lyonnais. Surtout, les visiteurs sont moins pragmatiques que les Haut-Bugistes. Ils multiplient aussi les pénalités tapées en touche pour aller chercher des essais. Mais sans réussir à convertir chaque munition. Ainsi, ils se font voler l’ovale par Loïc Crédoz (52e) puis arracher un ballon dans l’en-but par Charlie Cassang sur un groupé pénétrant (68e) et pénaliser sur un nouveau lancer en touche (70e). Certes, ils finissent par trouver à nouveau l’ouverture en puissance avec un essai de Maxime Gouzou (79e), mais il est rendu anecdotique par la réponse immédiate haut-bugiste avec un essai de Pedro Bettencourt à la sirène (80e+1). L’équipe de Joe El Abd l’emporte finalement 38-20. En ayant capitalisé sur un premier acte de feu.

Oyo revient à hauteur du LOU

Les Oyonnaxiens poursuivent donc leur série d’invincibilité face aux Lyonnais dans leur stade Charles-Mathon. Depuis que les Oyonnaxiens ont accédé au rugby professionnel en 2003, ils se sont en effet désormais offert huit succès pour deux nuls (et aucune défaite) face aux Rhodaniens. Au classement, la formation aindinoise revient donc à hauteur du LOU avec 12 points. Lors de la prochaine journée, Oyonnax se déplacera à Montpellier tandis que Lyon accueillera Bayonne.