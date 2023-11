Ce week-end a été marqué par la défaite de Montpellier sur la pelouse des Catalans entraînant le remaniement total du staff et donc l'arrivée de Bernard Laporte, les Toulousains se sont inclinés face au CO, Bayonne a mis fin à sa terrible série face à Pau... On revient sur cette 7ème journée de Top 14 avec le top des déclas du week-end !

Nous avons décidé de tout changer

Bernard Laporte est le nouveau directeur du rugby de Montpellier. "Avec Mohed, nous avons décidé de tout changer. Ma mission sera de l’accompagner, d’accompagner les joueurs mais dans un premier temps, de constituer un nouveau staff. C'est ce que j’ai fait ce week-end. Je ne serai pas présent sur le terrain, ce n’est pas moi qui vais entraîner. Je n’ai plus l’âge pour cela, surtout que cela fait plus de huit ans que je ne l’ai pas fait." L'ancien président de la FFR débarque donc dans un contexte électrique, où le MHR est dernier du Top 14 après sept journées. Le nouveau staff sera formé par Patrice Collazo (manager), Antoine Batut et Christian Labit (entraîneurs des avants) et Vincent Etcheto (entraîneur des trois-quarts).

Le Top 14 est la pièce manquante pour moi

Le troisième ligne du Racing 92 Siya Kolisi est arrivé en France ces derniers jours. Véritable phénomène du rugby mondial, le Springbok était l'invité du Canal Rugby Club ce dimanche. L'occasion d'évoquer ses ambitions en France. "J'ai hâte de jouer. Le Top 14 est la pièce manquante pour moi. Je suis venu pour ma réputation. C'est un des championnats les plus difficiles du monde. Je dois faire mes preuves sur le terrain. Jacky Lorenzetti m'a dit qu'il voulait recruter le joueur de rugby, pas la superstar. J'ai beaucoup apprécié cela", explique le capitaine des Boks.

Il fallait remettre de l'ordre là-dedans

Hugo Reus a une nouvelle fois été déterminant dans la victoire de La Rochelle face à Bordeaux ce dimanche soir. Le jeune ouvreur de 19 ans raconte dans les colonnes du Figaro : "On a essayé de mettre du jeu en place et de mettre Bordeaux en difficulté. Parfois, on a du mal à l'exploiter. On a essayé d'exploiter les espaces libres et nos capacités. Ronan O'Gara me dit qu'il fallait mettre du rythme et de rebooster les mecs. Il y avait du jeu lent, les gars s'ennuyaient un peu je pense et il fallait remettre de l'ordre là-dedans."

On aurait pu espérer mieux

Forcément déçu après la défaite des siens face au Castres olympique (31-23), Thomas Ramos a regretté les mauvais choix haut-garonnais dans le second acte. L’arrière international n’est pas inquiet, mais veut rapidement retrouver le goût de la victoire. "Un match référence sûrement. Une rencontre durant laquelle on se fait plaisir pendant quatre-vingt minutes. Ce samedi soir, on a connu trop de trous d’air pour espérer mieux. Il faut savoir garder la tête froide dans les moments chauds en seconde mi-temps. On aurait pu espérer mieux. Il ne faut pas s’affoler. Néanmoins, il va rapidement falloir reprendre des points. À nous d’être bon lors de nos deux prochains matchs avant la Coupe d’Europe pour retrouver le goût de la victoire.", assure Thomas Ramos.

Il était temps d’arrêter cette série

Camille Lopez et ses coéquipiers ont enfin mis fin à la terrible série de défaites de Bayonne face à la Section paloise. L'ouvreur de l'Aviron revient sur la victoire (35-16) et évoque la défaite de l'an passé qui semble avoir laissé des traces : "Ça ne fait qu’un an que je suis là, mais j’en entends parler. Ça commençait à faire chier, tout simplement. L’année dernière, j’ai très mal vécu la défaite à Anoeta. C’était un élément phare de notre saison et pas que par rapport à la qualification. C’était une fête. Le club avait fait ce qu’il fallait pour remplir le stade et nous avions un peu gâché la fête avec une prestation catastrophique. Franchement, cette défaite a mis du temps à passer l’année dernière. Il était temps d’arrêter cette série qui durait depuis des années et des années, apparemment. Je ne la vivais que depuis un an et ça m’énervait. On a pu l’arrêter, tant mieux."