En s'imposant 32-21 face à Biarritz ce jeudi soir les Montalbanais se sont rassurés pour la suite. Une rencontre durant laquelle Montauban s'est libéré offensivement avec un Bosviel encore déterminant au pied. Le centre Maxime Mathy, auteur d'une belle prestation pour sa troisième titularisation cette saison, revient sur cette victoire.

Après une série de trois défaites, ce succès est rassurant pour la suite ?

Nous avons cassé cette spirale négative ça fait du bien. Quand tu es dans le négatif, ce n’est pas facile… Cette victoire fait du bien à la tête. Nous avons pu envoyer du jeu, c'est aussi une satisfaction. Finalement nous sommes récompensés par des pénalités. Thomas Fortunel n’était pas en réussite mais nous avons la chance d’avoir deux très bons buteurs.

La rentrée de Jérôme Bosviel est déterminante. Considérez-vous que c’est lui qui vous fait gagner le match ?

Il ne nous fait pas gagner le match mais il nous fait du bien. Il rentre, il gère, il arrive à remettre la main sur le jeu et il renvoie la pression sur le camp adverse sur nos temps faibles. C’était bien. Jérôme est un super joueur. Si nous ne l’avions pas, cela ferait peut-être un petit moment que nous serions plus en Pro D2. C’est un régal de jouer avec lui. Il a concrétisé le travail de nos avants parce qu’il faut aussi saluer le match de nos avants. Ils se sont vraiment envoyés et ça fait plaisir ! Ils ont été disciplinés et ça c’est incroyable (rires). Plus sérieusement c’est vraiment bien. Nous faisons que trois fautes alors que d’habitude, c’est plus compliqué. Nous allons pouvoir construire autour de cette victoire et gommer les petites erreurs.

Avant le match vous aviez fait part de votre envie de démarrer cette rencontre, êtes-vous satisfait ?

Oui, ça fait du bien de jouer. Quatre-vingts minutes c’est long mais ça fait du bien surtout avec la victoire à la fin. Nous avons eu un passage à vide en début de première période. C’est dommage. Ensuite nous courons après le score alors que nous n’étions pas vraiment en danger. Il va falloir le rectifier.

Malgré le retour du BO, Sapiac trouve la solution et s'impose en toute abnégation. Merci au public présent et RDV en décembre!#AllezSapiac #USMBOPB️ pic.twitter.com/SAJQgcrJfr — USM Sapiac (@UsmSapiacRugby) November 16, 2023

Offensivement vous vous êtes libérés, c’est l’une des grosses satisfactions ?

Nous avons joué au rugby. Avant le match je leur ai dit d’enlever le frein à main. Nous avons des internationaux, d’autres qui ont joué en Top 14. Il faut s’envoyer et jouer son rugby. Un joueur comme Segundo Tuculet quand il est en confiance, il va chercher le ballon au-dessus de tout le monde, il traverse le terrain. Ce sont des choses simples mais quand nous sommes en confiance c’est un régal. Nous avons remis notre rugby en place.

Les semaines précédentes, nous avons beaucoup parlé de caractère, cet état d’esprit a-t-il été retrouvé face à Biarritz ?

Après le match de Mont-de-Marsan, nous nous sommes dit que nous nous étions retrouvés sur l’envie mais ça m’embête un peu parce que ça reste la base de notre sport. L’envie et le caractère. Ce soir, tout le monde s’est envoyé sur le terrain et ça fait vraiment plaisir. Il faut qu’on continue.