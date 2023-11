Pro D2 - Plus de deux mois après leur dernier succès en championnat, Rouen Normandie a renoué avec la victoire (37-24) au stade Robert-Diochon ce vendredi soir lors de la 11e journée face à Colomiers Rugby. Avec ce succès, les Rouennais inscrivent quatre nouveaux points au classement et se rapprochent de Dax, premier non-relégable.

Lydon, facteur X

Au Stade Robert-Diochon de Rouen, la rencontre de la 11e journée de Pro D2 opposant Rouen Normandie à Colomiers a tourné à l'avantage des locaux ce vendredi soir (37-24). Dans une rencontre où le dernier recevait le cinquième du championnat, Colomiers, la rencontre a démarré avec un échec au pied dès la 5e minute de jeu de Thomas Girard. Juste avant que l'élément fort rouennais de la soirée ne commence son festival. Bien décalé par son demi de mêlée Maxime Sidobre, Peter Lydon vient inscrire ses sept premiers points (7-0, 10e). Au total, l'Irlandais a inscrit vingt points ce vendredi soir. Une première incursion avant que l'arrière columérin Girard ne manque sa deuxième tentative.

Nouvel avertissement pour les Normands avant l'essai des Haut-Garonnais juste avant le quart d'heure de jeu. Alors qu'il a tenté de se dégager, Peter Lydon est contré par Robert Harley et l'Anglais file remettre les deux équipes à égalité après la transformation de Girard (7-7, 15e). Une impressionnante conquête rouennaise leur a permis jusqu'à la fin de la première période de prendre les devants au score après une pénalité de Lydon (10-7, 25e). Symbole de la conquête, le deuxième essai normand a été inscrit par Eliès El Ansari après un ballon porté de vingt mètres jusqu'à l'en-but de Colomiers (17-7, 30e). Une pénalité de Girard (17-10, 32e) a permis aux visiteurs de basculer à la pause avec un essai transformé de retard.

Les Columérins trop indisciplinés

Le deuxième acte a été à l'image du premier : des Haut-Garonnais indisciplinés dans les espaces de conquête. Peter Lydon a profité des nombreuses fautes pour inscrire trois nouveaux points (20-10, 49e) avant Brett Herron n'entretienne l'espoir pour les visiteurs. Décalé pour le demi de mêlée remplaçant Arthur Diaz, l'ouvreur feinte la passe dans le coin droit et va aplatir dans l'en-but rouennais (20-17, 51e). Entré en jeu deux minutes auparavant, Michael Simutoga a été exclu dix minutes : une exclusion temporaire qui a permis à Lydon et aux Rouennais d'inscrire une nouvelle pénalité (23-17, 63e) mais aussi un essai de Paul Vallée dans le coin gauche (30-17, 68e). Après le retour du pilier columérin, l'entrant Joseva Tamani a inscrit l'essai de l'espoir (30-24e) avant que Taylor Gontineac n'intercepte une passe d'Herron pour marquer le quatrième essai rouennais (37-24, 80e).

Avec cette belle victoire, les Rouennais renouent avec la victoire, un résultat qu'ils n'avaient plus connu depuis le 25 août dernier et un succès à domicile contre Dax (36-3). Au classement, les joueurs de Sébastien Tillous-Borde restent la lanterne rouge de Pro D2 où ils ne sont qu'à quatre longueurs de Soyaux (15e) et sept de Dax, premier non-relégable. Ils tenteront de confirmer la prestation de ce vendredi soir le 1er décembre prochain sur la pelouse de Provence Rugby. Du côté columérin, ils descendent d'une place (6e) et tenteront de repartir de l'avant avec un déplacement à Agen lors de la 12e journée le 1er décembre.