Pro D2 - Ce vendredi soir, dans le cadre de la onzième journée du championnat, l’ASBH s’est imposée face à l’US Dax, devant son public, 40-14. Béziers a globalement dominé les débats et même si les locaux n’avaient que trois points d’avance à la pause (12-9), le club héraultais a pris le large en seconde période. Il a marqué, au total, six essais.

Béziers, qui alterne le bon et le moins bon depuis le début de la saison, peine à enclencher une dynamique positive. Pour cause, les Biterrois n’ont jamais gagné deux matchs d’affilée. Alors qu’une double réception se profile (Dax puis Montauban), les hommes de Pierre Caillet jouaient gros ce vendredi soir face au club landais. Ils ont réussi à l’emporter, 40-14. De quoi enfin lancer la saison de l’ASBH ? Cela dépendra, en partie, de leur capacité à confirmer face à Montauban dans quinze jours, mais toujours est-il qu’avec ce succès, Béziers intègre le top six. Dax, qui avait remporté ses deux derniers matchs, retombe aux portes de la zone rouge (14e).

À Raoul-Barrière, la soirée a commencé par un vibrant hommage à Alain Estève, le “Grand”, disparu il y a dix jours. Dans les tribunes, deux jolis tifos ont été déployés en la mémoire de l’ancien deuxième ligne, alors que sur la pelouse, les anciens de l’ASBH ont rejoint les joueurs actuels pour un moment plein d'émotions.

Deux essais pour une équipe de Béziers indisciplinée en première période

La rencontre a ensuite démarré sur les chapeaux de roues, et Hugo Cerisier a puni une faute de Jon Zabala au sol, tôt dans la partie, pour ouvrir le score (0-3, 4e). Sur le renvoi, l’ASBH a récupéré une pénalité et a décidé de partir en touche. Celle-ci a été bien négociée et Samuel Marques a servi, à hauteur, Taleta Tupuola, qui a franchi sans problème l’en-but adverse (7-3, 5e).

Ce Béziers-Dax, si bien lancé, a peu à peu perdu en qualité, à cause de nombreuses fautes, des deux côtés, qui n’ont pas permis à la rencontre de monter en intensité. Dax a eu quelques séquences intéressantes en attaque, mais c’est Béziers qui a globalement tenu le ballon. Pour autant, la bande à Samuel Marques a été très pénalisée (elle a été sanctionnée dix fois dans le premier acte) et Hugo Cerisier a redonné l’avantage aux siens, en passant deux pénalités (7-6, 13e puis 7-9, 19e).

Béziers fidèle à ses convictions

Dans la nuit de l’Hérault, Charly Malié a reçu un carton jaune (22e) pour avoir donné un coup sur le visage de Théo Duprat. Sur l’action suivante, son ex-coéquipier, Jean-Baptiste Barrère, l’a rejoint sur le banc de touche, après avoir plaqué sans les bras Nicolas Plazy (23e), et à quatorze contre quatorze, Béziers a marqué le second essai de la soirée. Il a été signé Raffaele Costa Storti, en bout de ligne, après un bon travail des avants (12-9, 27e). Sur cette action, là encore, les Biterrois avaient fait le choix de partir en touche, plutôt que de prendre les points.

Les joueurs de Pierre Callet ont continué de tenir le ballon dans le camp adverse sur la fin de première période, mais leur indiscipline ne leur a pas permis de scorer davantage. Ils sont rentrés aux vestiaires avec une maigre avance de trois points (12-9). À la reprise, les Héraultais sont restés fidèles à leurs convictions. Ils n’ont pas tenté une pénalité dans les cordes de Marques et le choix s’est avéré payant. Après plusieurs pénaltouches, Jon Zabala, en récupérant un ballon arraché par un Landais dans l’en-but, a marqué l’essai du bonus offensif (19-9, 46e).

Dax craque à la fin

Pour tenter de revenir dans la partie, l’USD a eu deux longues possessions dans le camp adverse (50e, 55e), mais à chaque fois le promu s’est heurté à un mur, qu’il n’a pas réussi à franchir. Béziers a pris le large à l’heure de jeu, suite à un effort de ses avants, qui a obligé Mme Groizeleau à accorder un essai de pénalité aux locaux, suivi d’un carton jaune pour Iban Hiriart Urruty (26-9, 60e).

À quatorze, Dax a beaucoup subi et a encaissé deux nouveaux essais, coup sur coup. C’est d’abord Yvann Lalevée, sur ballon porté, qui a alourdi la note (33-9, 68e). Sur le renvoi et après un contre de 70 mètres, Costa Storti, servi par Recor, a plongé en coin malgré le retour de Duprat (40-9, 70e). Dax a sauvé l’honneur, avec un essai de Puntous dans la foulée (40-14, 73e), mais le club landais, dominé par une belle équipe de Béziers, repart de l’Hérault avec une lourde défaite.