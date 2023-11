Alors qu'il avait annoncé sa retraite internationale il y a plusieurs mois, Uini Atonio devrait prolonger le plaisir avec l'équipe de France. Le pilier droit de La Rochelle aurait été convaincu par le staff de tricolore de prendre part au Tournoi des 6 Nations 2024.

Voilà un beau retournement de situation. Le quart de finale de Coupe du monde perdu contre l'Afrique du Sud devait être le dernier match en sélection d'Uini Atonio.

Néanmoins, selon nos confrères de L'Équipe, le pilier droit rochelais aurait changé d'avis et devrait prolonger le plaisir avec le XV de France. Vraisemblablement, Fabien Galthié et son staff auraient réussi à convaincre le joueur de La Rochelle de poursuivre l'aventure. Dans un premier temps, le joueur de 33 ans devrait enfiler la tunique bleue pour le Tournoi des 6 Nations 2024, et rien ne l'interdit de continuer par la suite avec les Tricolores.

Cette décision peut être vue comme une bonne nouvelle pour les Bleus, tant l'inquiétude était grande autour du poste de pilier droit après la retraite internationale d'Atonio.

Aldegheri, Bamba, Falatea ou Laclayat pour l'accompagner ?

Bien évidemment, la décision du droitier d'origine néo-zélandaise n'est pas encore officielle. Depuis quelques semaines, ils étaient nombreux à tenter de dénicher son potentiel remplaçant dans le quinze de départ français.

Les noms de Dorian Aldegheri et Sipili Falatea étaient bien sûr évoqués. Ces deux hommes étaient de la partie lors du Mondial. Le premier cité était sur le banc face aux Boks.

Ensuite, viennent les candidats nommés Demba Bamba et Thomas Laclayat. Les deux joueurs ont participé à la préparation du Mondial avec les Bleus mais n'avaient finalement pas été retenus par Fabien Galthié. Ils sont auteurs d'un bon début de saison en club et postulent pour intégrer le groupe lors du Tournoi 2024.

Laclayat a déjà inscrit quatre essais cette saison en Top 14 en cinq apparitions. Tout ce beau monde est donc en concurrence sur les prochaines semaines pour gagner, ou préserver, une place dans le squad du XV de France. A priori, Uini Atonio devrait garder la sienne...