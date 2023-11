Blessé en fin de saison dernière, Romain Lonca (31 ans) va faire son retour à la compétition demain soir à Montauban. Attendu dans un profil de gestionnaire et de distributeur, l’ancien arrière de l’UBB, en fin de contrat avec le BO, veut retrouver du rythme et profiter pleinement des matchs qui arrivent, avant de penser à la suite qu’il souhaite donner à sa carrière.

Romain Lonca est de retour. Après une saison 2022-2023 marquée par deux pneumothorax, puis une grosse luxation de l’épaule dès son retour, en avril, sur la première action du match, l’arrière du BOPB va enfin retrouver les terrains, jeudi soir, à Montauban, où il sera le dernier rempart de l’équipe basque. “La saison dernière a été compliquée pour moi, avoue-t-il. Là, j’espère que tout est derrière et qu’on va pouvoir prendre du plaisir. Pendant cette période, j’ai eu ma première fille qui est née. Ça prend pas mal de temps, et ce n’est que du bonheur. Cela permet de relativiser les choses. Après, ça fait un moment que je n’ai pas joué, je suis content de retrouver l’équipe et le groupe.”

Pendant son absence, le BO (6e) a alterné le bon et le moins bon. Les Basques, après un tiers de championnat, sont à l’équilibre (5 victoires, 5 défaites), mais l’ancien joueur de l’UBB veut croire en une montée en puissance de ses partenaires. “Notre intersaison a été agitée, donc l’équipe est en reconstruction, estime-t-il. Nous avons beaucoup de nouveaux, il y a eu des changements au sein du club. Ça se met en place petit à petit, ça prend du temps. J’espère que tout va se caler avec les mois qui arrivent.”

Lonca le gestionnaire et le distributeur

Aujourd’hui, Lonca n’a plus les jambes de ses 20 ans, mais il a pour lui une certaine expérience qui le rend précieux dans la gestion des moments chauds. Joe Jonas (22 ans) et Gervais Cordin (24) ont un profil différent, plus porté sur l’attaque, même s’ils savent faire la part des choses. “Gervais et Joe ont été très bons, juge-t-il. Ils arrivent aussi à juger les bons et mauvais ballons, à les trier. Ils le font instinctivement. La concurrence est là, ils sont jeunes, ont faim de rugby. Nous, les plus anciens, essayons d’être bons sur les fondamentaux pour rassurer un peu tout le monde. C’est la tâche qu’on a dans l’équipe.” Pour autant, jeunes et anciens avancent main dans la main au BO. “Nous sommes vieux dans les jambes et jeunes dans la tête. Tout le monde discute, échange. Il n’y a pas de clan”, poursuit l’hendayais.

Avec sa polyvalence (il peut occuper tous les postes, derrière, du 10 au 15), Lonca pourrait, comme Jonas, laisser par moments son habituel numéro quinze pour venir s’intercaler dans la ligne, au début ou en cours de match. “J’ai un profil polyvalent, je peux être dans la distribution, faire des passes, rappelle-t-il. C’est un bon compromis et c’est bien pour tout le monde. Aux entraînements, on tourne, on travaille à différents postes. J’étais souvent au centre à Bordeaux. J’ai toujours aimé jouer à plusieurs endroits et ça ne changera pas maintenant.”

Stop ou encore ?

Pour sa onzième saison au contact d’un groupe professionnel, Lonca l’assure : l’envie reste intacte, même si les douleurs sont parfois plus prononcées les lendemains de matchs. “Les blessures mettent des coups d’arrêt, regrette-t-il. Après celle au poumon, ça a été dur de revenir. L’arrivée de ma fille prend une grande place dans ma vie au quotidien. J’essaye de prendre un maximum de plaisir sur les matchs qui arrivent. Je pensais vous dire qu’avec l’âge, j’étais plus détaché, mais au final, non. Je suis toujours autant impliqué, je reste compétiteur, exigeant et parfois, je me mets de la pression.”

En même temps qu’il voit bon nombre de ses ex-partenaires quitter définitivement les terrains, Lonca est surpris par le professionnalisme de la jeune garde, qui pointe le bout de son nez. “Elle est audacieuse, n’a pas peur de se lancer dans le bain, aime prendre les choses en main, salue-t-il. Ces jeunes évoluent vite, pigent vite et gardent leur fougue, leur enthousiasme. Il faut que ça continue comme ça. Le rugby se professionnalise de plus en plus et les jeunes sont, très tôt, assez précis pour prendre soin de leur corps. Ce sera bénéfique pour eux dans les années à venir.”

S’il sait que la fin de sa carrière approche, en même temps que les années défilent, l’arrière, dont le contrat se termine au mois de juin prochain avec le BOPB, n’a pas encore tranché sur la question de son avenir. “Nous n’en avons pas encore discuté avec le club et je réfléchis dans ma tête.”

Se sent-il prêt à rempiler, si le corps suit ? “Je ne serai pas contre le fait de continuer, en fonction de mes performances, de mon âge et du moment, mais à ce jour, je n’ai pas pris ma décision. On verra vraiment comment je me sens et si physiquement, ça va”, termine le numéro quinze.