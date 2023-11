Baptiste Jauneau est à nouveau victime d'une entorse à la cheville et sera indisponible six à huit semaines. Le demi de mêlée clermontois pourrait revenir le 23 décembre, sur la pelouse de Pau.

Coup dur confirmé à Clermont. Baptiste Jauneau souffre d'une entorse tibio-fibulaire et sera éloigné des terrains six à huit semaines, informe le club auvergnat ce mardi. À peine entré à l'heure de jeu face à Montpellier, le jeune demi de mêlée est sorti à la 62ème minute, souffrant de la cheville gauche. La blessure contractée par le Bleuet est la même qu'il avait subie contre Perpignan, lors de la deuxième journée du Top 14.

Satisfait que son équipe se soit imposée à l’extérieur après un an de disette, Christophe Urios estime que Clermont a franchi un cap, mais s'inquiète également de la blessure à la cheville de Baptiste Jauneau...



Juste après la victoire de l'ASM contre le MHR, Christophe Urios s'inquiétait déjà des conséquences de la sortie de Jauneau. "Apparemment c’est la même chose que la dernière fois contre l’Usap, mais on ne connaît pas la gravité de la blessure. Pour Baptiste, c’est plus emmerdant…". Remplaçant face à Bayonne et Montpellier, la jeune promesse de Clermont pourrait revenir au mieux contre Pau, le 23 décembre, et au pire, le week-end du 6 janvier sur la pelouse du Stade français. Alors que l'ASM accueille Toulon (samedi, 17 heures) pour consolider sa place dans le top 6, Christophe Urios devrait aligner Enzo Sanga sur le banc et reconduire Sébastien Bézy à la mêlée.