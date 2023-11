La fédération portugaise de rugby a annoncé que le sélectionneur de l'équipe nationale Sébastien Bertrank avait démissionné de son poste, seulement un mois après sa nomination. C'est le Français qui a fait cette demande pour des raisons "strictement professionnelles".

L'histoire entre Sébastien Bertrank et le Portugal tourne court ! Seulement un mois après son arrivée à la tête de la sélection portugaise, le Français a déjà démissionné de son poste, a annoncé la fédération via un communiqué explicatif. Remplaçant désigné de Patrice Lagisquet après le très beau Mondial des Lobos - qui ont glané le premier succès de leur histoire en Coupe du monde face aux Fidji - Bertrank a demandé à renoncer à sa place de sélectionneur pour des raisons "strictement professionnelles".

Des raisons "strictement professionnelles"

Dans le communiqué, il est indiqué que "l'augmentation significative du volume de travail et les nombreuses demandes que l'équipe nationale du XV a reçues après son excellente performance en Coupe du Monde de Rugby, avec la tenue prévue de plusieurs matchs internationaux et les semaines de préparation correspondantes, impliqueraient que M. Bertrank déménage plus régulièrement et reste plus longtemps au Portugal, ce qui entraînerait la rupture de sa relation professionnelle avec le ministère français des Sports, situation qu'il entend éviter."

Le Portugal devrait donc se mettre très vite à la recherche d'un nouveau sélectionneur, alors que l'année 2024 doit être celle de la confirmation du talent portugais sur la scène internationale.