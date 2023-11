Sébastien Bertrank a démissionné de son poste de sélectionneur du Portugal. Contacté par Rugbyrama, il détaille les raisons de ce choix surprenant, un mois après avoir pris la succession de Patrice Lagisquet.

Sébastien Bertrank n'est plus le sélectionneur du Portugal. Seulement un mois après avoir été nommé, le Français a quitté son poste pour des raisons "strictement professionnelles". Joint par téléphone ce mardi, le remplaçant de Patrice Lagisquet raconte : "Entre ce que nous avions décidé en août, avant la Coupe du monde et ce qui m’a été présenté après, il y a eu une évolution. L’euphorie du Mondial est passée par là, ce qui a débouché sur une multiplication des matchs internationaux, de nouveaux stages, des tournées rallongées. Je le comprends tout à fait, mais cette charge-là de travail ne correspondait plus du tout à ma disponibilité."

C’était le choix de la sagesse, je n’allais pas rester pour un peu d’argent

Sébastien Bertrank est coordonnateur de formation au Creps de Montpellier pour le ministère des Sports. Un entraîneur des entraîneurs, qui n'était pas prêt à lâcher entièrement sa mission pour endosser le costume de sélectionneur du Portugal. "Pour moi, il était hors de question de me mettre en disponibilité complète du ministère des sports français. C’est mon travail, il me va à ravir et je crois justement qu’il venait nourrir la fonction de sélectionneur du Portugal qui s’ouvrait. Dimanche, j’ai donc demandé à voir le président de la fédération pour lui faire part de ma situation. Il l’a très bien compris, il n’y a pas eu de soucis entre nous. Il fallait le faire dès maintenant. Les choses sérieuses allaient commencer et il fallait qu’ils aient le temps de se retourner pour trouver un nouveau sélectionneur. C’était le choix de la sagesse, je n’allais pas rester pour un peu d’argent. J’ai toujours cru en l’organisation providentielle, bien plus qu’en l’homme providentiel." Orphelin de son sélectionneur, le Portugal va se mettre très rapidement à la recherche du successeur de Sébastien Bertrank, qui n'aura donc disputé aucun match avec les Lobos.