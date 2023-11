Un peu plus de deux semaines après la fin du Mondial, Henry Slade s'est livré. Déçu de ne pas avoir pu participer à cette Coupe du monde en France après avoir été écarté du groupe, le centre aux 58 sélections avec le XV de la Rose évoque cette période et les explications de Steve Borthwick.

En difficulté à l'aube de cette Coupe du monde, l'Angleterre débarquait en France avec des doutes. Et forcément beaucoup de choses à revoir avec un staff en quête de solution pour remettre en état ce XV de la Rose. Alors Steve Borthwick a dû faire des choix. Parmi eux, l'absence d'Henry Slade. Le centre anglais qui avait pourtant réussi à gagner sa place de titulaire l'année suivant la Coupe du monde au Japon (2019) a très rapidement compris qu'il ne ferait pas partie de l'aventure en France.

Alors qu'il faisait pourtant partie de la préparation, Henry Slade sera écarté après le premier match de préparation face au pays de Galles. "Nous avons eu une réunion. J'ai été très déçu qu'on m'enlève cette chance, évidemment. Mais c'est un sport d'équipe et un sport d'opinion. Je pense que j'ai été du bon côté de l'opinion pendant la majeure partie de ma carrière. Parfois, les choses vont dans l'autre sens. J'ai ressenti beaucoup de choses, de la déception et probablement de la colère. On travaille toute sa carrière pour avoir des opportunités comme celle-là et j'ai l'impression d'être à mon meilleur niveau", explique le centre de 30 ans dans les colonnes du Daily Mail.

Les explications de Borthwick

Steve Borthwick décidait donc de se priver d'Henry Slade au profit de Joe Marchant, Manu Tuilagi et Oly Lawrence. Toujours dans les colonnes du Daily Mail, le centre raconte : "Il m'a dit qu'il avait besoin de plus de couverture sur l'aile. Je peux jouer à beaucoup de postes, mais pas à celui d'ailier ! Je ne pouvais rien y faire. J'ai fait tout ce que j'ai pu pendant la préparation estivale, mais cela n'a pas pu se faire". Pour rappel, Henry Slade peut également couvrir le poste d'ouvreur (27 feuilles de match) et a même fait une apparition à l'arrière.

À la fin de l'été, celui qui avait pourtant joué le dernier Tournoi des 6 Nations en tant que titulaire avait donc retrouvé son club. Depuis il enchaîne les titularisations sous le maillot d'Exeter en avouant tout de même que la transition n'a pas été facile : "C'était très difficile de regarder les matchs. Je suis très ami avec beaucoup de garçons et je voulais évidemment qu'ils réussissent, mais j'ai eu du mal".